Tschüss 33er: Neue Linie sorgt für mehr Tempo und Komfort

Mit der Einführung der neuen Straßenbahnlinie 12 hat sich das Fahrgastverhalten deutlich verändert. Ab 6. Oktober stellt daher die Linie 33 ihren Betrieb ein, ihre Strecke ist nun durch andere Verbindungen vollständig abgedeckt.

Zahlen lügen nicht. Seit der Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie 12 verzeichnen die Wiener Linien auf den Abschnitten der bisherigen Linie 33 einen deutlichen Rückgang an Fahrgästen. Der Grund: Der „Zwölfer“ punktet mit einem schnelleren, direkteren und komfortableren Angebot. Die Strecke führt vom Höchstädtplatz über die U6-Station Jägerstraße und den Wallensteinplatz bis zur U4 Friedensbrücke. Damit deckt die Linie 12 zentrale Teile des ehemaligen 33ers ab und bietet zusätzlich eine direkte Verbindung zwischen der U6-Station Josefstädter Straße im 8. Bezirk und der Hillerstraße im 2. Bezirk.

Mehr Platz, dichtere Intervalle

Die neue Linie ist nicht nur besser verknüpft, sie fährt auch mit größeren Garnituren. In den Hauptverkehrszeiten wird alle acht Minuten ein Zug bereitgestellt. Zudem sind die Betriebszeiten verlängert – ein spürbarer Vorteil für Pendlerinnen und Pendler.

Der 33er nimmt Abschied

Noch diese Woche fährt der 33er seine letzten Runden. Ab dem 6. Oktober heißt es dann endgültig: Endstation. Wer bislang mit dem 33er unterwegs war, bleibt dennoch mobil.

Alle Haltestellen weiterhin erreichbar

Die Wiener Linien betonen: Kein Fahrgast verliert seine gewohnte Anbindung.

Der Abschnitt Höchstädtplatz – Friedrich-Engels-Platz wird künftig von den Linien 2 und 31 übernommen.

Zwischen Franz-Josefs-Bahnhof und Augasse fährt die Linie D.

Im 20. Bezirk sorgt außerdem die Linie 5 für zusätzliche schnelle Verbindungen.

Damit wird die Straßenbahnneuordnung zu einer klassischen Win-Win-Situation: Mehr Angebot und bessere Taktung.