KI trifft Klassik: Hauptpost wird zur digitalen Projektionsfläche

Das historische Gebäude der ehemaligen Hauptpost in Wien wird zum „Museum of Change“ (MOC) – einem neuen Schauplatz für interaktive, KI-generierte Kunst.

Täglich ab Sonnenuntergang wird die denkmalgeschützte Hoffassade zur digitalen Leinwand. Kuratiert von Medienkünstler SHA, entsteht ein sich ständig wandelndes Licht- und Klangkunstwerk, das durch Künstliche Intelligenz in Echtzeit generiert wird. Doch hinter der digitalen Oberfläche steckt jahrelange menschliche Feinarbeit: Gemeinsam mit einem Team von zehn Programmierer*innen trainierte SHA den KI-Algorithmus mit Bildern, Sprache und Konzepten.

Kunst als Brücke – nicht als Barriere

Das MOC versteht sich nicht als bloße Kunstinstallation, sondern als Vermittlungsraum. Ziel ist es, Ängste gegenüber neuen Technologien abzubauen und einen gleichberechtigten Umgang mit KI zu fördern. Technik soll hier nicht abschrecken, sondern verbinden.

Von der Postkarte zur Weltprojektion

Ein zentrales Element: globalisierte Postkartenmotive, inspiriert von der Geschichte des Ortes als Postamt. Diese Bildwelten wurden in die KI eingespeist und verschmelzen zu einer Projektion, die exakt auf die architektonischen Details der Fassade abgestimmt ist.

Versteckte Technik, große Wirkung

Lautsprecher unter den Fenstern, fast unsichtbar in den Dekor integriert, machen das immersive Erlebnis komplett. Der Eingriff in die denkmalgeschützte Bausubstanz bleibt minimal – ein Beispiel für moderne Kunst im Einklang mit historischer Architektur.

Digitaler Guide für Neugierige

Wer tiefer in das Projekt eintauchen will, kann den KI-Guide SHAKI per Smartphone nutzen. Er enthält die gesamte Projektrecherche der letzten Jahre und bietet Hintergrundinfos zur Technik, zum künstlerischen Ansatz und zur Vision des MOC.

Eine Botschaft in Licht geschrieben

„Wir alle sind eins“, fasst SHA die zentrale Botschaft zusammen. Technologie ist hier keine Bedrohung, sondern eine Erweiterung des Menschseins – ein kreatives Werkzeug, das neue Perspektiven auf unsere gemeinsame Welt eröffnet.