Julius Meinl feiert Tag des Kaffees mit Rubbellosen und Sofortgewinnen

Zum Tag des Kaffees am 1. Oktober überrascht Julius Meinl Gäste in über 400 Cafés mit Rubbellosen. Jeder Kaffee kann zum Gewinn führen – ein besonderer Genussmoment mit Spannung und der Chance auf ein Gratisgetränk.

Wer in einem der über 400 teilnehmenden Cafés in Österreich einen Kaffee bestellt, erhält ein Rubbellos.

Zum World Coffee Day am 1. Oktober startet Julius Meinl eine ganz besondere Aktion: Wer in einem der über 400 teilnehmenden Cafés in Österreich einen Kaffee bestellt, erhält ein Rubbellos – und damit die Chance auf einen Sofortgewinn.

Sofort gewinnen – und gleich genießen

Hinter jedem Rubbellos kann sich ein zusätzlicher Kaffee verstecken. Wird ein Gewinnfeld freigerubbelt, darf der Preis direkt vor Ort eingelöst werden. Die Aktion läuft von 1. bis 7. Oktober, eingelöst werden können die Gewinne noch bis zum 31. Oktober im jeweiligen Café.

Gemeinsam feiern – mit Familie, Freunden oder einer ruhigen Auszeit

Julius Meinl sieht Kaffee nicht nur als Getränk, sondern als tägliches Ritual: ein Moment der Entschleunigung, der Inspiration oder der Begegnung. Die Rubbellos-Aktion ist eine Einladung, diese Momente gemeinsam zu zelebrieren – mit einem Hauch Überraschung.

Kleine Geste, große Freude

Der Nervenkitzel beim Rubbeln, die Vorfreude auf den möglichen Gewinn – all das weckt nostalgische Gefühle, bringt ein Lächeln und macht den Kaffeegenuss noch besonderer. So zeigt Julius Meinl, wie aus kleinen Momenten große Freude entstehen kann.

Teilnehmende Cafés & weitere Infos

Die Aktion findet in ganz Österreich statt – in über 400 Julius-Meinl-Betrieben. Eine Liste aller teilnehmenden Cafés sowie alle Details gibt es hier.