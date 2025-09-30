Neue Professur für Zoo Conservation Science startet am 1. Oktober

Angela Stöger-Horwath übernimmt die neue Professur für „Zoo Conservation Science“. Die Kooperation zwischen Tiergarten Schönbrunn und Universität Wien stärkt den Artenschutz in Forschung und Praxis.

Mit der Professur für Zoo Conservation Science starten Universität Wien und Tiergarten Schönbrunn eine zukunftsweisende Allianz. Forschung, Ausbildung und Artenschutz wachsen hier zu einem starken Gesamtprojekt zusammen – im Dienst der Artenvielfalt von morgen. Die international renommierte Zoologin Angela Stöger-Horwath übernimmt die Professur mit Fokus auf Ex-situ-Artenschutz – also die Erhaltung bedrohter Tierarten außerhalb ihres natürlichen Lebensraums.

Einzigartig im internationalen Vergleich

Die Professur ist mit ihren Schwerpunkten auf moderne Zooforschung und Reservepopulationen einzigartig im internationalen Vergleich. Ziel ist es, gesunde Tierbestände in Zoos wissenschaftlich fundiert aufzubauen und zu erhalten – als Grundlage für den langfristigen Erhalt der Artenvielfalt weltweit.

Integration von Forschung und Praxis

Angela Stöger-Horwath verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der Ex-situ- und In-situ-Forschung eng verknüpft. Erkenntnisse aus natürlichen Lebensräumen sollen helfen, Haltungs- und Zuchtbedingungen in Zoos zu verbessern – und umgekehrt liefern Daten aus Zoos wichtige Impulse für den Schutz wildlebender Tiere.

Moderne Technologien für besseren Artenschutz

Innovative Methoden wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz kommen künftig zum Einsatz, um das Verhalten bedrohter Arten präziser zu analysieren. Daraus entstehen datenbasierte Strategien für das Management in Zoos und mögliche Auswilderungen in revitalisierte Lebensräume.

Lehre, die Wissen lebendig macht

Studierende profitieren ebenfalls von der neuen Professur: Sie erhalten Zugang zu praxisnaher Ausbildung im Tiergarten Schönbrunn und lernen, wie Forschung, Tierhaltung und Artenschutz konkret ineinandergreifen. Die Professur fördert damit den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich Zoologie und Naturschutz.

„Brücken bauen für die Zukunft des Artenschutzes“

Angela Stöger-Horwath sieht in der Professur die Chance, Wissenschaft und Praxis enger zu verbinden: „Mein Ziel ist es, Brücken zwischen Forschung, Tierhaltung und Schutzprogrammen zu schlagen“, so die Zoologin. Ihr besonderes Interesse gilt dabei der Kommunikation und dem Verhalten von Säugetieren – insbesondere Elefanten.

Langfristige Finanzierung durch den Tiergarten

Die Professur am Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie ist vorerst auf fünf Jahre befristet und wird vom Tiergarten Schönbrunn mit 100.000 Euro jährlich finanziert. Für Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck ist die Professur ein zukunftsweisender Schritt:

„Wir setzen damit ein deutliches Zeichen für eine moderne, forschungsgeleitete Tiergartenbiologie.“

Universität Wien und Schönbrunn vertiefen Zusammenarbeit

Die Universität Wien sieht in der neuen Professur einen strategischen Ausbau der Partnerschaft mit dem Tiergarten. Fakultätsdekan Karl-Heinz Wagner betont: „Die gegenseitige Ergänzung von Expertise war schon bisher fruchtbar – jetzt heben wir die Zusammenarbeit auf ein neues Niveau.“ Rektor Sebastian Schütze ergänzt: „Die Professur ist ein Leuchtturmprojekt für den Erhalt der Biodiversität.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 11:50 Uhr aktualisiert