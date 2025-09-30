ÖBB erweitert Lehrwerkstätte Wien: 3,3 Mio. Euro für Bildung und Technik

Mit einem Ausbau um rund 2.100 m² stärkt die ÖBB ihre Lehrwerkstätte in Wien. Neue Labors, Schulungsräume und ein 3D-Druckraum sollen künftig noch mehr Jugendlichen eine Top-Ausbildung ermöglichen.

Bundesminister Peter Hanke machte sich vor Ort selbst ein Bild von den neuen Möglichkeiten.

Bundesminister Peter Hanke machte sich vor Ort selbst ein Bild von den neuen Möglichkeiten.

Die ÖBB-Lehrwerkstätte in Wien wächst: Auf rund 2.100 zusätzlichen Quadratmetern wurden moderne Ausbildungsräume geschaffen. Der Ausbau ermöglicht jährlich rund 45 zusätzlichen Lehrlingen eine hochqualitative Ausbildung.

3,3 Millionen Euro für Bildung und Technik Insgesamt 3,3 Millionen Euro wurden investiert, um ein vormals vermietetes Nebengebäude sowie Flächen am benachbarten Hebbelplatz 5 für Ausbildungszwecke umzubauen. Entstanden sind: neue Labors und Schulungsräume ein moderner 3D-Druckraum ein Aufenthaltsraum speziell für weibliche Lehrlinge Sanitäranlagen mit Garderoben, Technikräume und Lagerflächen Mit dem Projekt reagiert die ÖBB auf den wachsenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Prominenter Besuch zum Start Zum Auftakt des neuen Lehrjahres machten sich Bundesminister Peter Hanke, ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo und Konzernbetriebsratsvorsitzender Roman Hebenstreit ein Bild von den neuen Möglichkeiten vor Ort.

Ausbildung als Investition in die Zukunft

Bundesminister Peter Hanke lobte die Initiative: „Investitionen in die Jugend sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Die ÖBB setzt hier ein starkes Zeichen für Innovation, Wohlstand und Sicherheit.“ Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur, unterstrich die Rolle der ÖBB: „Unsere Lehrlingsausbildung ist ein zentraler Baustein unserer Zukunft. Wir setzen Impulse am Arbeitsmarkt – auch in fordernden Zeiten.“

Ausbildungsoffensive gegen Fachkräftemangel

Roman Hebenstreit, Konzernbetriebsratsvorsitzender, forderte ein Umdenken in der Branche: „Gut ausgebildete junge Menschen sind der Schlüssel für Innovation und Klimaschutz. Die ÖBB zeigt mit dieser Offensive, wie man dem Fachkräftemangel aktiv begegnet.“

Perspektiven schaffen statt nur reden

Die neue Infrastruktur schafft nicht nur Platz, sondern auch echte Perspektiven für junge Menschen. Mit modernen Arbeitsbedingungen, zeitgemäßer Technik und fairen Rahmenbedingungen will die ÖBB weiterhin ein attraktiver Ausbildungsbetrieb bleiben.

Zahlen & Fakten auf einen Blick +2.100 m² neue Fläche 45 zusätzliche Lehrplätze jährlich 3,3 Mio. Euro Investitionsvolumen 400+ Lehrlinge aktuell in Ausbildung Start der Nutzung: September 2025

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 12:13 Uhr aktualisiert