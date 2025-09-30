Alkoholisierte 20-Jährige rastet auf Straße aus – Beamte attackiert

In Wien kam es zu einem heftigen Straßenstreit: Eine 20-Jährige verhielt sich extrem aggressiv, beleidigte, schlug und bespuckte Polizisten. Mit 2,4 Promille Alkohol im Blut endete die Auseinandersetzung mit einer Festnahme.

Zeugen verständigten die Polizei, da es auf der Straße zu einem lautstarken Streit zwischen einem Pärchen gekommen war. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich eine 20-Jährige äußerst aggressiv, schrie lautstark herum und versuchte sich vorerst der Anhaltung zu entziehen, indem sie Richtung Degengasse stadteinwärts davonlief. Im Bereich der Wichtelgasse konnte die 20-Jährige erneut angehalten werden. Die Beamten bemühten sich zunächst darum, die Frau zu beruhigen.

Frau ging auf Polizisten los

Dies zeigte keine Wirkung, woraufhin die Frau erneut laut wurde und die Beamten verbal beleidigte. In weiterer Folge versuchte sie auf die Polizisten einzuschlagen, weshalb eine Festnahme nur mehr mit Anwendung von Körperkraft möglich war. Auch im Verlauf der Festnahme zeigte die Frau keine Einsicht. Sie schrie weiterhin lautstark, schlug und trat die Beamten und begann darüber hinaus, diese anzuspucken. Bei der 20-Jährigen (StA.: Österreich) konnte eine Alkoholisierung von 2,4 Promille festgestellt werden. Die Frau wurde festgenommen und angezeigt. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.