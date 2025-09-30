Radfahrer (27) bei Kollision mit Auto sehr schwer verletzt

In der Dopschstraße im 21. Bezirk kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Radfahrer wurde beim Überqueren eines Schutzwegs von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Am 29. September 2025 gegen 15 Uhr ereignete sich in der Dopschstraße 44 im 21. Wiener Gemeindebezirk ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der junge Radfahrer kämpft nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw um sein Leben. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall auf dem Schutzweg kommen konnte.

Kollision am Schutzweg

Laut ersten Erhebungen der Polizei befuhr eine 46-jährige Autofahrerin (Staatsangehörigkeit: Türkei) die Dopschstraße in Richtung Kürschnergasse, als der Radfahrer auf dem Gehsteig unterwegs war und offenbar den dortigen Schutzweg queren wollte. Im selben Moment kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Radfahrer.

Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Der 27-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Die Berufsrettung Wien leistete umgehend Erste Hilfe. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Verunglückten in ein Krankenhaus brachte.

Ermittlungen laufen

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Ob der Radfahrer den Schutzweg vorschriftsmäßig benutzte und welche Rolle die Geschwindigkeit oder Sichtverhältnisse spielten, wird aktuell geprüft.

Keine Bildaufnahmen vorhanden: Polizei sucht Zeugen

Von dem Vorfall liegen derzeit keine offiziellen Bildaufnahmen vor. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, um den Unfallhergang weiter aufzuklären.

Sicherheit auf Schutzwegen erneut im Fokus

Der tragische Vorfall rückt erneut die Sicherheitsproblematik auf Schutzwegen in den Fokus. Besonders in Wohngebieten, wo viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs sind, kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr.