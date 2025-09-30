Wien: 21-Jährige dealt Substitol an U6 – Festnahme in Mariahilf

Am frühen Montagabend wurde eine 21-jährige Frau in Wien-Mariahilf beim mutmaßlichen Handel mit Substitol-Tabletten festgenommen. Die Polizei beobachtete den Deal direkt an der U6-Station Gumpendorfer Straße.

Am 29. September 2025 gegen 18.20 Uhr kam es im 6. Wiener Gemeindebezirk zu einer Festnahme wegen Suchtmittelhandels. Im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße beobachteten Polizisten im Streifendienst einen verdächtigen Austausch.

Tabletten gegen Bargeld

Die Beamten konnten sehen, wie eine junge Frau einem Mann Tabletten – bei denen es sich um das suchtgiftverdächtige Medikament Substitol handeln dürfte – gegen Bargeld übergab. Der Verdacht auf Drogenhandel lag sofort nahe.

Frau festgenommen, Mann angezeigt

Die beiden Personen wurden unmittelbar angehalten und kontrolliert. Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine 21-jährige Österreicherin, die der Polizei bereits amtsbekannt ist. Sie wurde noch vor Ort festgenommen. Der 32-jährige Mann aus der Russischen Föderation wurde auf freiem Fuß angezeigt. Beide erwartet ein Strafverfahren nach dem Suchtmittelgesetz.

Polizeipräsenz zeigt Wirkung

Der Vorfall zeigt, wie wichtig sichtbare Polizeipräsenz an stark frequentierten Orten des öffentlichen Verkehrs ist. Die U6 zählt zu den besonders überwachten Strecken im Stadtgebiet, auch aufgrund wiederholter Zwischenfälle im Zusammenhang mit Drogenkriminalität.

Substitol als häufig missbrauchtes Medikament

Bei Substitol handelt es sich um ein verschreibungspflichtiges Medikament, das im Rahmen von Substitutionstherapien bei Opioidabhängigkeit eingesetzt wird. Der illegale Handel mit solchen Medikamenten stellt ein wiederkehrendes Problem im urbanen Raum dar.