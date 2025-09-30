Raubverdacht in Wiener Notunterkunft: 29-Jähriger festgenommen

In einer Notunterkunft im 17. Bezirk kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass beide im Verdacht stehen, einen Raub begangen zu haben.

Gegen den Mann gab es eine aufrecht Festnahmeanordnung.

Gegen den Mann gab es eine aufrecht Festnahmeanordnung.

In einer Notunterkunft im 17. Wiener Bezirk kam es zwischen einem 29-Jährigen und einer 25-Jährigen zu einem Streit, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Festnahmeanordnung und Aufenthaltsermittlung

Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass gegen den 29-Jährigen eine Festnahmeanordnung vorlag, während gegen die 25-Jährige eine Aufenthaltsermittlung durchgeführt wurde. Beide stehen im Verdacht, einen Raub begangen zu haben.

Festnahme des 29-Jährigen

Der 29-Jährige, Staatsangehöriger Serbiens, wurde daraufhin von der Polizei festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Über weitere Maßnahmen gegen die 25-Jährige liegen derzeit keine Informationen vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 13:15 Uhr aktualisiert