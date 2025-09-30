Jugendliche brechen in Auto ein: Polizei fasst das Duo

In der Nacht auf Montag beobachtete ein Zeuge zwei Jugendliche beim Einschlagen einer Autoscheibe in der Kübeckgasse. Einer der beiden Burschen wurde festgenommen, der andere zeigte sich geständig.

im 3 Bezirk kam es zu einem Pkw-Einbruch durch zwei Jugendliche.

Am 29. September 2025 gegen 02.00 Uhr kam es im 3. Wiener Gemeindebezirk (Kübeckgasse) zu einem Pkw-Einbruch durch zwei Jugendliche. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte sofort die Polizei, nachdem er beobachtete, wie die beiden Täter eine Autoscheibe einschlugen und flüchteten.

Zeuge reagiert schnell – Polizei greift ein

Der Zeuge konnte gegenüber der Polizei eine präzise Beschreibung der Verdächtigen abgeben: Beide waren dunkel bekleidet und führten einen E-Scooter mit sich. Dank dieser Hinweise gelang es den Beamten, die beiden Burschen im Nahbereich anzuhalten.

12-Jähriger gesteht weitere Einbrüche

Im Zuge der Sachverhaltsklärung zeigte sich der 12-jährige Bursche (Staatsangehörigkeit: Russische Föderation) geständig. Er gab an, nicht nur in das beobachtete Fahrzeug eingebrochen, sondern auch einen weiteren Pkw aufgebrochen und einen E-Scooter gestohlen zu haben.

14-Jähriger verweigert Aussage

Anders verhielt sich der 14-jährige Komplize (Staatsangehörigkeit: Österreich): Er verweigerte die Aussage und kooperierte nicht mit den Ermittlungsbeamten.

Diebesgut und Tatwerkzeug sichergestellt

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte einen Notfallhammer sowie diverse gestohlene Gegenstände, die mutmaßlich aus den Einbrüchen stammen.

Eine Festnahme, ein Rückverweis an die Erziehungsberechtigten

Während der 14-Jährige festgenommen wurde, übergaben die Beamten den geständigen 12-Jährigen an seine Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen laufen weiter – insbesondere zur Herkunft des Diebesguts und möglicher weiterer Delikte.