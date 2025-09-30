Dieter Csefan wird neuer Vizepolizeipräsident

Dieter Csefan übernimmt ab 1. Oktober 2025 interimistisch die Funktion des Wiener Landesspolizeivizepräsidenten. Der erfahrene Kriminalist setzte sich im Auswahlverfahren gegen zwei Mitbewerber durch.

Mit 1. Oktober 2025 übernimmt Dieter Csefan vorläufig die Funktion des Wiener Landesspolizeivizepräsidenten für den Geschäftsbereich A. Der langjährige Kriminalbeamte konnte sich im Auswahlverfahren gegen zwei Mitbewerber durchsetzen.

Auswahlverfahren mit drei Top-Kandidaten

Im Auswahlprozess wurde Csefan – ebenso wie eine weitere Bewerberin und ein Bewerber – als „in höchstem Ausmaß geeignet“ beurteilt. Nach Berücksichtigung aller objektiven Kriterien wurde er an erster Stelle gereiht und mit der Funktion betraut.

Über Dieter Csefan

Csefan wurde am 7. August 1978 in Hainburg an der Donau geboren, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Seit seinem Eintritt in den Exekutivdienst im Jahr 1998 hat er zahlreiche Funktionen im kriminalpolizeilichen Bereich übernommen.

Breite Erfahrung in Kriminalitätsbekämpfung

Seine Karriere führte ihn unter anderem in die Suchtmittelkriminalität des LKA Wien, in leitende Funktionen im Bundeskriminalamt sowie zuletzt in die Rolle des Leiters der Abteilung Ermittlungen und Organisierte Kriminalität (BK/3). Zwischen Oktober 2023 und März 2024 war Csefan zudem geschäftsführender stellvertretender Direktor des Bundeskriminalamts.

Internationale Expertise und Netzwerk

Csefan war federführend in mehreren EU-Projekten zur Bekämpfung organisierter Kriminalität aktiv. Seine internationale Ausbildung umfasst etwa den EUROPOL New Comer Course, das International Visitors Leadership Program des US-Außenministeriums sowie Management- und Medientrainings.

Verantwortung für Strategie, Personal und Organisation

Als Leiter des Geschäftsbereichs A unterstützt Csefan den Landespolizeipräsidenten unter anderem in den Bereichen Organisation, Strategie, Dienstvollzug, Personalentwicklung und Mitarbeiterbetreuung.

Ein Sicherheitsexperte mit Weitblick

Mit seiner umfassenden Erfahrung, fachlichen Tiefe und internationalen Vernetzung gilt Dieter Csefan als einer der erfahrensten Sicherheitsexperten Österreichs. Seine Ernennung wird von vielen als wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Landespolizeidirektion Wien gesehen.