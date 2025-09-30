Steht der Gratiskindergarten vor dem Aus? Debatte sorgt für Wirbel

Nach Preissteigerungen bei Öffis sorgt nun der mögliche Wegfall des Gratiskindergartens in Wien für Diskussionen. Die Stadtregierung zeigt sich uneins – soziale Staffelung ab 2026 steht im Raum.

In Wien sorgt eine mögliche Abschaffung des Gratiskindergartens für Unruhe. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung wird im Rathaus derzeit darüber nachgedacht, das beitragsfreie Modell aus Spargründen zu kippen.

Auslöser: Antrag der Grünen

Angestoßen wurde die Debatte durch einen Antrag der Grünen im Gemeinderat. Diese forderten vergangene Woche den Erhalt des kostenlosen Kindergartens für alle. Während die gesamte Opposition zustimmte, lehnten die Regierungsparteien SPÖ und NEOS den Antrag ab – trotz öffentlicher Bekenntnisse zum Gratiskindergarten.

Droht eine soziale Staffelung ab 2026?

Die Grünen befürchten, dass ab 2026 eine einkommensabhängige Staffelung eingeführt werden könnte – also der Gratis-Kindergarten nur noch für bestimmte Einkommensgruppen bestehen bleibt. Offiziell bestätigt wurde das nicht.

Stadtregierung zeigt sich uneins

Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) erklärte gegenüber dem ORF, man befinde sich mitten im Budgeterstellungsprozess, daher seien verbindliche Aussagen zu einzelnen Maßnahmen aktuell nicht möglich. Gleichzeitig betonte das Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS), dass die Abschaffung des beitragsfreien Kindergartens „nicht zur Debatte“ stehe.

Eltern und Bildungsexperten alarmiert

Der beitragsfreie Kindergarten gilt als soziale Errungenschaft in Wien und wird von vielen Eltern als wichtige Entlastung im Alltag und Förderung der Chancengleichheit gesehen. Bildungsexpert:innen warnen vor negativen Folgen bei einer Abschaffung oder Einschränkung.

Finanzdruck als Hintergrund

Hintergrund der Diskussion ist die angespannte Budgetsituation der Stadt Wien. Nach bereits erfolgten Preiserhöhungen, etwa bei der Jahreskarte der Wiener Linien, wird nun auch bei sozialen Leistungen über Einsparungen nachgedacht.

Wie geht es weiter?

Eine endgültige Entscheidung ist laut Stadtregierung noch nicht gefallen. Das Budget für 2026 wird derzeit erstellt und soll voraussichtlich im Dezember präsentiert werden. Bis dahin bleibt offen, ob und wie stark das Gratis-Kindergartenmodell betroffen sein wird.