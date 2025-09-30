Nach Freisprüchen: Weitere Zwölfjährige missbraucht?

Neue Ermittlungen im Missbrauchsfall: Die Wiener Staatsanwaltschaft bestätigt, dass gegen mehrere der zuvor freigesprochenen Jugendlichen weiterhin Ermittlungen laufen.

Es geht um erneute Verdachtsmomente sexueller Übergriffe an einem zwölfjährigen Mädchen.

Der Fall um die Zwölfjährige zieht weitere Kreise: Während Freisprüche fallen, setzt die Staatsanwaltschaft neue Ermittlungsschritte – bislang ohne Anklage. Doch selbst mit juristischen Hürden wächst das öffentliche Interesse an Gerechtigkeit und Aufklärung. Es geht um erneute Verdachtsmomente sexueller Übergriffe an einem zwölfjährigen Mädchen. Eine Anklage wurde bislang nicht eingebracht.

Freisprüche sorgten für Wirbel

In einem ersten Verfahren waren zehn Burschen im Zusammenhang mit dem Fall freigesprochen worden. Der Schöffensenat hatte festgestellt, dass Tatbestände wie Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung nicht erfüllt gewesen seien. Diese Entscheidung wurde breit diskutiert.

Rückendeckung durch Justizministerium

Gegen die Freisprüche hatte die Staatsanwaltschaft auf Weisung des Justizministeriums eine Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt. Damit liegt die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Urteile nun beim Obersten Gerichtshof.

Ermittlungen dauern bereits längere Zeit

Wie ein Sprecher auf ORF-Anfrage erklärte, sind die neuen Untersuchungen keineswegs frisch gestartet — sie laufen laut Behörde bereits seit geraumer Zeit. Konkrete Details zu den Vorwürfen oder beteiligten Personen wurden bislang nicht bekanntgegeben.

Einstellung in bisherigen Fällen

In einem verwandten Fall hat die Staatsanwaltschaft Wien bereits Verfahren gegen fünf Tatverdächtige eingestellt. Gründe waren u. a. fehlende Strafmündigkeit und unzureichende Beweise.

Öffentlichkeit fordert Klarheit

Die Öffentlichkeit reagiert mit wachsendem Druck: Kritiker und Opfervertreter fordern Transparenz, Verantwortung und eine Reform des Sexualstrafrechts. Der Fall verdeutlicht die Schwierigkeiten in der gerichtlichen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt – insbesondere bei Minderjährigen.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 15:58 Uhr aktualisiert