Afrikanische Kunst: Staatsoper hat neuen Eisernen Vorhang enthüllt

Der ghanaische Künstler El Anatsui hat den neuen Eisernen Vorhang in der Staatsoper gestaltet. Dafür schuf er aus Objekten aus Markttabletts und Holzabfällen Skulpturen, die wie Menschen ausschauen.

Ein Blickfang der besonderen Art erwartet Besucher der Wiener Staatsoper: Der neue Eiserne Vorhang, gestaltet vom renommierten ghanaischen Künstler El Anatsui, zeigt dutzende menschlich anmutende Skulpturen, die nun – sinnbildlich – zurückblicken.

Kunstinstallation mit starker Symbolik

Für seine Gestaltung nutzte Anatsui Objekte wie Markttabletts, Holzabfälle und andere Fundstücke, die er zu figurenähnlichen Skulpturen verarbeitete. Diese wiederholte er auf der 176 m² großen Fläche des Vorhangs, der im Notfall den Bühnenraum vom Zuschauerraum trennt.

Erinnerung trifft Gegenwart

Die diesjährige Arbeit ist die 28. Ausgabe der vom museum in progress kuratierten Ausstellungsreihe. Sie verdeckt wie jedes Jahr das historische Bild „Orpheus und Eurydike“ von Rudolf Eisenmenger – ein Werk mit belasteter NS-Vergangenheit.

Staatsoperndirektor Bogdan Roščić betonte bei der Präsentation, dass die heurige Edition bewusst Bezug auf zwei Gedenkjahre nehme: 80 Jahre Kriegsende und 70 Jahre Staatsvertrag. Das Kunstwerk sei auch ein Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte des Hauses, das lange Zeit NS-belastete Künstler beschäftigte.

„Pulsierende Bühnen des Lebens“

El Anatsui sieht in seiner Arbeit einen starken Bezug zur Musik. Die verwendeten Objekte stammen von westafrikanischen Märkten – Orten, die er als „pulsierende Bühnen des täglichen Lebens“ beschreibt. Ihre Rhythmen treten nun mit dem Publikum der Staatsoper in einen kulturellen Dialog.

Künstler mit internationaler Strahlkraft

El Anatsui wurde 1944 in Ghana geboren, studierte an der Kwame Nkrumah University in Kumasi und lehrte später an der University of Nigeria. Er ist Mitglied der einflussreichen Nsukka-Künstlergruppe und bekannt für seine Werke aus Holz, Ton und recyceltem Material, die auf ghanaischen Mythen beruhen.

Seine Arbeiten wurden weltweit ausgestellt – unter anderem im Metropolitan Museum of Art (New York), auf der Biennale in Venedig und der Osaka Triennale.

Kunst als Brücke zwischen Kulturen

„El Anatsui verbindet in seiner Arbeit seit jeher Menschen und Kulturen“, so Kaspar Mühlemann Hartl, Geschäftsführer von museum in progress. Das Werk in der Staatsoper ist Ausdruck globaler Kunst, die Erinnerung, Austausch und ästhetische Kraft miteinander vereint.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 16:18 Uhr aktualisiert