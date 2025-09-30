Skip to content
Wie wird das Wetter am Mittwoch in Wien?
Wien
30/09/2025
Wetterprognose

Wien startet grau und kühl in den Oktober

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, bleibt das Wetter in Wien wechselhaft. Sonne zeigt sich nur zeitweise, Regenschauer sind den ganzen Tag möglich.

von Nadia Alina Gressl
„Anfangs ist es recht dicht bewölkt, später zeigt sich auch zeitweise die Sonne“, so die Prognose von GeoSphere Austria. Über den ganzen Tag verteilt sind einzelne Schauer möglich. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen um 6 Grad, die Höchstwerte erreichen 12 Grad.

