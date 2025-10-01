Wien und Kaffee – ein Dream-Team. Der neue Falstaff Caféguide zeigt die besten Kaffee-Locations der Stadt: von legendären Klassikern bis zu angesagten Geheimtipps der Third-Wave-Szene. Hier sind die Highlights.

Der neue Falstaff Caféguide 2025 liefert den Überblick über die besten Cafés Wiens.

Der neue Falstaff Caféguide 2025 liefert den Überblick über die besten Cafés Wiens.

Wien ist mehr als nur Melange und Sachertorte. Die Kaffeehauskultur lebt – und entwickelt sich ständig weiter. Der neue Falstaff Caféguide 2025 liefert den Überblick über die besten Cafés der Stadt – von nostalgischen Traditionshäusern bis zu trendigen Rösterei-Bars.

Das sind die Top 3 Kaffee-Hotspots in Wien Gleich vier Lokale teilen sich mit 96 Punkten den ersten Platz – doch im Detail zählt jeder Kaffeepunkt: 1. Platz: Die Cafetière – 96 Punkte, davon 40 für Kaffee 2. Platz: Joseph Brot & Meinklang Hofladen – je 96 Punkte, 39 Kaffeepunkte 3. Platz: Parémi – 96 Punkte, 38 Kaffeepunkte

Von der Melange bis Cold Brew: Die besten Kategorien im Überblick Falstaff kürt nicht nur Gesamtsieger, sondern auch Kategoriensieger:innen – je nach Stil, Angebot und Spezialität. Ein Auszug: Beste Third-Wave-Coffee-Bars: Für moderne Kaffeekultur mit Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit

Beste klassischen Kaffeehäuser: Zeitlose Wiener Eleganz mit Kristalllüstern und Ober im Frack

Beste Kaffeeröstereien: Frisch gerösteter Genuss direkt in der Tasse

Beste Cafés mit Patisserie oder Bistro: Ideal für Frühstück, Brunch oder süße Nachmittage

Beste Matcha-Cafés: Für Fans des grünen Tees mit Stil

Beste für Cold Brew & Eiskaffee: Die coolsten Adressen für heiße Tage

Glutenfrei, vegan & Co: Hier wird auch ernährungsbewusst Genießen großgeschrieben

Kaffee neu entdeckt: Die spannendsten Newcomer

Auch neu bewertete Cafés mischen die Szene auf. Der Caféguide zeigt, wie dynamisch die Wiener Kaffeewelt geworden ist – und wohin sich die Trends entwickeln. Ob Nachhaltigkeit, Spezialröstungen oder neue Geschmackserlebnisse: Wiens Kaffeezukunft ist jetzt. Der Falstaff Caféguide 2025 beweist: In Wien findet jeder den perfekten Kaffee. Ob im Jugendstilcafé, im hippen Lokal mit Hafermilch-Latte oder bei Bio-Röstungen vom Feinsten – die Auswahl ist so vielfältig wie die Stadt selbst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 09:49 Uhr aktualisiert