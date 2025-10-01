Falstaff Caféguide 2025: Das sind Wiens beste Kaffee-Adressen
Wien und Kaffee – ein Dream-Team. Der neue Falstaff Caféguide zeigt die besten Kaffee-Locations der Stadt: von legendären Klassikern bis zu angesagten Geheimtipps der Third-Wave-Szene. Hier sind die Highlights.
Wien ist mehr als nur Melange und Sachertorte. Die Kaffeehauskultur lebt – und entwickelt sich ständig weiter. Der neue Falstaff Caféguide 2025 liefert den Überblick über die besten Cafés der Stadt – von nostalgischen Traditionshäusern bis zu trendigen Rösterei-Bars.
Das sind die Top 3 Kaffee-Hotspots in Wien
Gleich vier Lokale teilen sich mit 96 Punkten den ersten Platz – doch im Detail zählt jeder Kaffeepunkt:
1. Platz: Die Cafetière – 96 Punkte, davon 40 für Kaffee
2. Platz: Joseph Brot & Meinklang Hofladen – je 96 Punkte, 39 Kaffeepunkte
3. Platz: Parémi – 96 Punkte, 38 Kaffeepunkte
Von der Melange bis Cold Brew: Die besten Kategorien im Überblick
Falstaff kürt nicht nur Gesamtsieger, sondern auch Kategoriensieger:innen – je nach Stil, Angebot und Spezialität. Ein Auszug:
- Beste Third-Wave-Coffee-Bars: Für moderne Kaffeekultur mit Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit
- Beste klassischen Kaffeehäuser: Zeitlose Wiener Eleganz mit Kristalllüstern und Ober im Frack
- Beste Kaffeeröstereien: Frisch gerösteter Genuss direkt in der Tasse
- Beste Cafés mit Patisserie oder Bistro: Ideal für Frühstück, Brunch oder süße Nachmittage
- Beste Matcha-Cafés: Für Fans des grünen Tees mit Stil
- Beste für Cold Brew & Eiskaffee: Die coolsten Adressen für heiße Tage
- Glutenfrei, vegan & Co: Hier wird auch ernährungsbewusst Genießen großgeschrieben
Kaffee neu entdeckt: Die spannendsten Newcomer
Auch neu bewertete Cafés mischen die Szene auf. Der Caféguide zeigt, wie dynamisch die Wiener Kaffeewelt geworden ist – und wohin sich die Trends entwickeln. Ob Nachhaltigkeit, Spezialröstungen oder neue Geschmackserlebnisse: Wiens Kaffeezukunft ist jetzt. Der Falstaff Caféguide 2025 beweist: In Wien findet jeder den perfekten Kaffee. Ob im Jugendstilcafé, im hippen Lokal mit Hafermilch-Latte oder bei Bio-Röstungen vom Feinsten – die Auswahl ist so vielfältig wie die Stadt selbst.