Uni Wien: Neue Fristen, Welcome-Events & Lehramtsreform ab 2026/27

Das neue Studienjahr bringt frischen Wind an die Uni Wien: Neue Aufnahmefristen, englischsprachige Studiengänge, Welcome-Events im Oktober – und eine große Lehramtsreform ab dem Studienjahr 2026/27.

Die Universität Wien begrüßt ihre Studierenden im Wintersemester 2025/26 mit einem abwechslungsreichen Startprogramm.

Veröffentlicht am 1. Oktober 2025, 11:48 / ©Pexels / Zen Chung

Die Universität Wien begrüßt ihre Studierenden im Wintersemester 2025/26 mit einem abwechslungsreichen Startprogramm: Welcome-Events einzelner Studienrichtungen

die unileben-Messe am 1. und 2. Oktober

digitale Workshops zu Themen wie Speedreading, Studienorganisation und internationalen Programmen Bis Mitte Oktober können neue und bestehende Studierende die Universität besser kennenlernen und sich vernetzen.

Studienwahl: Neue Fristen für Aufnahmeverfahren ab 2026 Ab dem Studienjahr 2026/27 gibt es neue Fristen für Aufnahme- und Eignungsverfahren:

Aufnahmeprüfungen finden bereits im Juli statt (statt wie bisher im August)

Antragsfrist: 2. März bis 4. Mai 2026

Testliteratur & Prüfungsstoff werden bereits im Oktober 2025 veröffentlicht Die Universität will so mehr Planbarkeit für angehende Studierende schaffen.

Hilfestellung bei der Studienwahl Die Uni Wien setzt weiterhin auf individuelle Unterstützung bei der Studienwahl: „uni:check“ – interaktive Infos zum Bachelorstudium

Online-Self-Assessments – studienspezifische Reality-Checks

Beratung vor Ort und online, z. B. bei „Let’s Talk“ oder auf Bildungsmessen

Vier neue englischsprachige Studiengänge

Das Studienangebot wird internationaler: Im Wintersemester starten vier neue englischsprachige Studien, die sich an internationale und österreichische Studierende richten. Details dazu folgen laut Universität in den kommenden Wochen.

Lehramtsreform kommt ab 2026/27 Die Universität Wien und Pädagogische Hochschulen bereiten eine umfassende Reform des Lehramtsstudiums vor, gültig ab dem Studienjahr 2026/27. Das neue Modell sieht vor: Bachelor mit 180 ECTS

Master mit 120 ECTS

Sonderregelung für Informatik & Digitale Grundbildung: 210 ECTS im Bachelor

Die neuen Curricula sollen im Jänner 2026 beschlossen werden.

Empfehlungen für aktuelle Lehramtsstudierende Studierenden im Lehramtsbereich wird geraten: Wer bis Oktober 2026 abschließen kann, sollte dies anstreben

Fortgeschrittene im Bachelor oder Master sollen den empfohlenen Studienpfad nutzen

Fokus auf Pflichtlehrveranstaltungen und Masterarbeit Alle weiteren Infos zur Reform folgen laufend durch die Studienservicestellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 11:52 Uhr aktualisiert