Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels / Zen Chung
Bild auf 5min.at zeigt Studierende
Die Universität Wien begrüßt ihre Studierenden im Wintersemester 2025/26 mit einem abwechslungsreichen Startprogramm.
Wien
01/10/2025
Neuerungen

Uni Wien: Neue Fristen, Welcome-Events & Lehramtsreform ab 2026/27

Das neue Studienjahr bringt frischen Wind an die Uni Wien: Neue Aufnahmefristen, englischsprachige Studiengänge, Welcome-Events im Oktober – und eine große Lehramtsreform ab dem Studienjahr 2026/27.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(42 Wörter)

Die Universität Wien begrüßt ihre Studierenden im Wintersemester 2025/26 mit einem abwechslungsreichen Startprogramm:

  • Welcome-Events einzelner Studienrichtungen
  • die unileben-Messe am 1. und 2. Oktober
  • digitale Workshops zu Themen wie Speedreading, Studienorganisation und internationalen Programmen

Bis Mitte Oktober können neue und bestehende Studierende die Universität besser kennenlernen und sich vernetzen.

Studienwahl: Neue Fristen für Aufnahmeverfahren ab 2026

  • Ab dem Studienjahr 2026/27 gibt es neue Fristen für Aufnahme- und Eignungsverfahren:
  • Aufnahmeprüfungen finden bereits im Juli statt (statt wie bisher im August)
  • Antragsfrist: 2. März bis 4. Mai 2026
  • Testliteratur & Prüfungsstoff werden bereits im Oktober 2025 veröffentlicht

Die Universität will so mehr Planbarkeit für angehende Studierende schaffen.

Hilfestellung bei der Studienwahl

Die Uni Wien setzt weiterhin auf individuelle Unterstützung bei der Studienwahl:

  • „uni:check“ – interaktive Infos zum Bachelorstudium
  • Online-Self-Assessments – studienspezifische Reality-Checks
  • Beratung vor Ort und online, z. B. bei „Let’s Talk“ oder auf Bildungsmessen

Vier neue englischsprachige Studiengänge

Das Studienangebot wird internationaler: Im Wintersemester starten vier neue englischsprachige Studien, die sich an internationale und österreichische Studierende richten. Details dazu folgen laut Universität in den kommenden Wochen.

Lehramtsreform kommt ab 2026/27 Die Universität Wien und Pädagogische Hochschulen bereiten eine umfassende Reform des Lehramtsstudiums vor, gültig ab dem Studienjahr 2026/27. Das neue Modell sieht vor:

  • Bachelor mit 180 ECTS
  • Master mit 120 ECTS
  • Sonderregelung für Informatik & Digitale Grundbildung: 210 ECTS im Bachelor
  • Die neuen Curricula sollen im Jänner 2026 beschlossen werden.
  • Empfehlungen für aktuelle Lehramtsstudierende

Studierenden im Lehramtsbereich wird geraten:

  • Wer bis Oktober 2026 abschließen kann, sollte dies anstreben
  • Fortgeschrittene im Bachelor oder Master sollen den empfohlenen Studienpfad nutzen
  • Fokus auf Pflichtlehrveranstaltungen und Masterarbeit

Alle weiteren Infos zur Reform folgen laufend durch die Studienservicestellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 11:52 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: