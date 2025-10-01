Uni Wien: Neue Fristen, Welcome-Events & Lehramtsreform ab 2026/27
Das neue Studienjahr bringt frischen Wind an die Uni Wien: Neue Aufnahmefristen, englischsprachige Studiengänge, Welcome-Events im Oktober – und eine große Lehramtsreform ab dem Studienjahr 2026/27.
Die Universität Wien begrüßt ihre Studierenden im Wintersemester 2025/26 mit einem abwechslungsreichen Startprogramm:
- Welcome-Events einzelner Studienrichtungen
- die unileben-Messe am 1. und 2. Oktober
- digitale Workshops zu Themen wie Speedreading, Studienorganisation und internationalen Programmen
Bis Mitte Oktober können neue und bestehende Studierende die Universität besser kennenlernen und sich vernetzen.
Studienwahl: Neue Fristen für Aufnahmeverfahren ab 2026
- Ab dem Studienjahr 2026/27 gibt es neue Fristen für Aufnahme- und Eignungsverfahren:
- Aufnahmeprüfungen finden bereits im Juli statt (statt wie bisher im August)
- Antragsfrist: 2. März bis 4. Mai 2026
- Testliteratur & Prüfungsstoff werden bereits im Oktober 2025 veröffentlicht
Die Universität will so mehr Planbarkeit für angehende Studierende schaffen.
Hilfestellung bei der Studienwahl
Die Uni Wien setzt weiterhin auf individuelle Unterstützung bei der Studienwahl:
- „uni:check“ – interaktive Infos zum Bachelorstudium
- Online-Self-Assessments – studienspezifische Reality-Checks
- Beratung vor Ort und online, z. B. bei „Let’s Talk“ oder auf Bildungsmessen
Vier neue englischsprachige Studiengänge
Das Studienangebot wird internationaler: Im Wintersemester starten vier neue englischsprachige Studien, die sich an internationale und österreichische Studierende richten. Details dazu folgen laut Universität in den kommenden Wochen.
Lehramtsreform kommt ab 2026/27 Die Universität Wien und Pädagogische Hochschulen bereiten eine umfassende Reform des Lehramtsstudiums vor, gültig ab dem Studienjahr 2026/27. Das neue Modell sieht vor:
- Bachelor mit 180 ECTS
- Master mit 120 ECTS
- Sonderregelung für Informatik & Digitale Grundbildung: 210 ECTS im Bachelor
- Die neuen Curricula sollen im Jänner 2026 beschlossen werden.
- Empfehlungen für aktuelle Lehramtsstudierende
Studierenden im Lehramtsbereich wird geraten:
- Wer bis Oktober 2026 abschließen kann, sollte dies anstreben
- Fortgeschrittene im Bachelor oder Master sollen den empfohlenen Studienpfad nutzen
- Fokus auf Pflichtlehrveranstaltungen und Masterarbeit
Alle weiteren Infos zur Reform folgen laufend durch die Studienservicestellen.