Donaustadt ohne Strom: Donauzentrum und mehrere Straßen betroffen

In der Wiener Donaustadt fiel am Mittwochvormittag plötzlich der Strom aus – betroffen sind mehrere Straßenzüge und das Donauzentrum. Die Wiener Netze arbeiten an der Behebung, die Ursache ist noch unklar.

Am Mittwochvormittag kam es in Wien-Donaustadt zu einem unerwarteten Stromausfall. Betroffen sind mehrere Straßenzüge – darunter auch Teile der stark frequentierten Wagramer Straße, Donaustadtstraße und Siebeckstraße.

Donauzentrum bleibt nicht verschont Auch im Donauzentrum, einem der größten Einkaufszentren Wiens, gingen laut ersten Informationen zeitweise die Lichter aus.

Im 1. Stock

und im Rezeptionsbereich

herrschte zeitweise komplette Dunkelheit. Einige Geschäfte mussten vorübergehend den Betrieb unterbrechen.

Wiener Netze arbeiten an der Behebung

Die Wiener Netze bestätigten den Stromausfall und sind derzeit mit Hochdruck an der Fehlerbehebung.

Die genaue Ursache für die Störung ist noch unklar.

Wie lange die Arbeiten andauern, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt.

Verkehr und Sicherheit im Fokus

Ob es auch zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr oder im Bereich der Ampelanlagen gekommen ist, wird aktuell geprüft. Bisher gibt es keine Berichte über Zwischenfälle oder Notfälle im Zusammenhang mit dem Stromausfall.