/ ©5 Minuten
Wiener Polizei warnt jetzt vor dieser Betrugsmasche
Die Polizei ersucht um besondere Aufmerksamkeit und warnt die Bevölkerung vor Trickdieben, die sich telefonisch oder persönlich als Mitarbeiter der MA31 (Wiener Wasser) ausgeben.
Die bislang unbekannten Täter behaupten angebliche Wasserschäden oder Gebrechen im Haus bzw. in der Wohnung des Opfers und verschaffen sich so Zugang zu den Wohnräumlichkeiten. Während einer der Täter das nichtsahnende Opfer ablenkt, stiehlt der andere Schmuck und Bargeldbestände. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.
Empfehlung der Kriminalprävention:
- Lasse niemanden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, ohne dir vorher einen Dienstausweis des Magistrats der Stadt Wien zeigen zu lassen!
- Lasse dir im Zweifel die Telefonnummer der entsprechenden Dienststelle geben und frage dort nach, ob derzeit Mitarbeiter an Ihrer Wohnadresse eingesetzt sind!
Hast du den Verdacht eines Betruges? Rufe sofort die Polizei unter 133!
