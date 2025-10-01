Die Polizei ersucht um besondere Aufmerksamkeit und warnt die Bevölkerung vor Trickdieben, die sich telefonisch oder persönlich als Mitarbeiter der MA31 (Wiener Wasser) ausgeben.

Die Wiener Polizei warnt jetzt vor dieser Betrugsmasche

Die bislang unbekannten Täter behaupten angebliche Wasserschäden oder Gebrechen im Haus bzw. in der Wohnung des Opfers und verschaffen sich so Zugang zu den Wohnräumlichkeiten. Während einer der Täter das nichtsahnende Opfer ablenkt, stiehlt der andere Schmuck und Bargeldbestände. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.