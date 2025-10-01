Wien-Favoriten: Festnahme nach Messer-Attacke bei Drogenstreit

Bei einem Streit rund um einen Drogenhandel in Wien-Favoriten soll ein 42-Jähriger mit einem Messer auf einen Kunden losgegangen sein. Das Opfer blieb unverletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Auslöser des Streits war ein geplatzter Cannabis-Deal, bei dem sich ein Käufer betrogen fühlte.

Am Montagabend (29.09.2025) eskalierte am Arthaberplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk ein Streit zwischen zwei Männern. Auslöser war ein geplatzter Cannabis-Deal, bei dem sich ein Käufer betrogen fühlte. Der Arthaberplatz in Wien-Favoriten ist bereits mehrfach durch Drogenkriminalität und Gewaltdelikte aufgefallen. Die Polizei setzt weiterhin auf verstärkte Präsenz in der Umgebung.

Opfer alarmiert Polizei – Angriff mit Messer

Ein 39-jähriger Österreicher verständigte gegen 18.00 Uhr den Notruf. Nach seinen Angaben habe der Verkäufer nicht die vereinbarte Menge Cannabis übergeben das Wechselgeld verweigert und ihm in weiterer Folge das Handy aus der Hand geschlagen. Darüber hinaus soll der mutmaßliche Täter mit einem Butterflymesser mehrfach in Richtung seines Oberkörpers gestochen haben. Dank schneller Reaktion blieb der 39-Jährige unverletzt.

42-Jähriger festgenommen – Suchtmittel sichergestellt

Der mutmaßliche Angreifer, ein 42-jähriger Staatenloser, konnte kurz nach der Tat in der Nähe des Tatorts von der Bereitschaftseinheit Wien festgenommen werden. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten eine geringe Menge Suchtmittel und etwa 450 Euro in szenetypischer Stückelung sicher. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.