Hehlerring in Wien zerschlagen: Polizei stellt E-Bikes und Laptops sicher
Ein 61-jähriger mutmaßlicher Hehler wurde in Wien-Margareten beim Verkauf eines gestohlenen E-Bikes festgenommen. Die Polizei fand weitere mutmaßliche Diebesware – darunter Laptops und Fahrräder.
Am Montagnachmittag, dem 29. September 2025, klickten im 5. Bezirk die Handschellen. Ermittler des Landeskriminalamts Wien und des Stadtpolizeikommandos Margareten nahmen einen 61-jährigen Slowaken fest, der ein gestohlenes E-Bike über eine Online-Kleinanzeigenplattform verkaufen wollte. Der rechtmäßige Besitzer des Rads hatte die Anzeige erkannt und sofort die Polizei alarmiert. Beim vereinbarten Verkaufstermin schlugen die Ermittler zu.
Fund von mutmaßlicher Diebesware. Die anschließende Durchsuchung der Wohnung und einer Werkstatt des Verdächtigen in Wien-Meidling brachte Erstaunliches zutage:
- 5 weitere E-Bikes
- 11 Fahrräder
- 8 Laptops
Alle Gegenstände dürften gestohlen sein – sie wurden mit gefälschten Kaufverträgen ausgestattet, um einen legalen Anschein zu erwecken.
Teilgeständnis bei Vernehmung
Der Verdächtige zeigte sich bei der ersten Vernehmung teilweise geständig. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßiger Hehlerei sowie gewerbsmäßigem Betrug.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 61-Jährige in eine Justizanstalt überstellt.
Polizei warnt vor Online-Käufen ohne Nachweis
Die Polizei rät, beim Kauf gebrauchter Fahrräder oder Elektronikgeräten über Kleinanzeigenportale stets auf gültige Kaufnachweise zu achten – besonders bei hochpreisigen E-Bikes.