Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt einen E-Scooter auf einer Wiese.
Wien / 5. Bezirk
01/10/2025
Helerei

Hehlerring in Wien zerschlagen: Polizei stellt E-Bikes und Laptops sicher

Ein 61-jähriger mutmaßlicher Hehler wurde in Wien-Margareten beim Verkauf eines gestohlenen E-Bikes festgenommen. Die Polizei fand weitere mutmaßliche Diebesware – darunter Laptops und Fahrräder.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Am Montagnachmittag, dem 29. September 2025, klickten im 5. Bezirk die Handschellen. Ermittler des Landeskriminalamts Wien und des Stadtpolizeikommandos Margareten nahmen einen 61-jährigen Slowaken fest, der ein gestohlenes E-Bike über eine Online-Kleinanzeigenplattform verkaufen wollte. Der rechtmäßige Besitzer des Rads hatte die Anzeige erkannt und sofort die Polizei alarmiert. Beim vereinbarten Verkaufstermin schlugen die Ermittler zu.

Fund von mutmaßlicher Diebesware. Die anschließende Durchsuchung der Wohnung und einer Werkstatt des Verdächtigen in Wien-Meidling brachte Erstaunliches zutage:

  • 5 weitere E-Bikes
  • 11 Fahrräder
  • 8 Laptops

Alle Gegenstände dürften gestohlen sein – sie wurden mit gefälschten Kaufverträgen ausgestattet, um einen legalen Anschein zu erwecken.

Teilgeständnis bei Vernehmung

Der Verdächtige zeigte sich bei der ersten Vernehmung teilweise geständig. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßiger Hehlerei sowie gewerbsmäßigem Betrug.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 61-Jährige in eine Justizanstalt überstellt.

Polizei warnt vor Online-Käufen ohne Nachweis

Die Polizei rät, beim Kauf gebrauchter Fahrräder oder Elektronikgeräten über Kleinanzeigenportale stets auf gültige Kaufnachweise zu achten – besonders bei hochpreisigen E-Bikes.

 

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 13:14 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: