Kaiser Wiesn: Wiener Polizei zeigt Kalender 2026 mit Promi-Support

Am 1. Oktober wurde auf der Kaiser Wiesn im Prater der Wiener Polizeikalender 2026 vorgestellt. Unter dem Motto „Prominenz und Polizei“ zeigen sich bekannte Persönlichkeiten gemeinsam mit Exekutivkräften.

Im Nordic Spirit Kaiser Zelt der Wiener Kaiser Wiesn im Prater fand am 1. Oktober 2025 die feierliche Präsentation des Wiener Polizeikalenders 2026 statt. Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Dr. Gerhard Pürstl waren zu Gast – und erlebten eine Veranstaltung mit Stil und Inhalt.

© Polizei Wien Bundespräsident der Republik Österreich Alexander Van der Bellen ist auch dabei. © Polizei Wien Österreichischer Fußballspieler Hans Krankl mit Polizisten.

Motto 2026: „Prominenz und Polizei“

Unter dem diesjährigen Motto “Prominenz und Polizei” posierten Persönlichkeiten aus Sport, Kunst und Kultur gemeinsam mit Wiener Polizist:innen an markanten Schauplätzen der Stadt. Die Fotos zeigen alltagsnahe und überraschende Facetten des Polizeiberufs – mit einem Augenzwinkern.

Starauftritte & musikalisches Rahmenprogramm

Zu den anwesenden Promis zählten Hans Krankl, Christoph Wagner‑Trenkwitz, Karl Hohenlohe, Martin Zauner und Toni Faber. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der Polizeimusik Wien, ergänzt durch eine imposante Leistungsschau der Wiener Exekutive. Im Anschluss sorgte die Top‑Brass‑Partyband „BÄÄM&BRASS“ für beste Stimmung im Zelt.

Kalenderverkauf & Bezugsmöglichkeiten

Alle Gäste der Veranstaltung erhielten ein druckfrisches Exemplar des neuen Kalenders.

Ab sofort ist der Polizeikalender 2026 zum Preis von 15 Euro erhältlich – bei der Polizeimusik Wien (Schlickplatz 6, 1090) oder online unter www.polizeimusik.at