Grüne fordern von Hanke Veröffentlichung von Lobau-Gutachten

Die Grüne fordern von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) die Veröffentlichung von etwaigen neuen Gutachten zum nun wieder geplanten Bau des Lobautunnels. „Hanke stützt seine Entscheidung zum Bau des Lobautunnels auf Analysen, die er geheim hält. Für die Grünen und für viele andere stellt sich die Frage, welcher Art diese sogenannten Analysen sind oder ob nur das Bauchgefühl der Wiener SPÖ ausschlaggebend war“, teilte Grünen-Verkehrssprecherin Elisabeth Götze am Mittwoch mit.

„S1 samt Tunnel aus zahlreichen Perspektiven die teuerste und schlechteste Variante“

Die davor zuständige Grüne Bundesministerin Leonore Gewessler habe noch im Februar 2025 den Umweltbericht der von ihr beauftragten SPV (Strategische Prüfung Verkehr) veröffentlicht. Darin seien Forschende von mehreren Institutionen zum eindeutigen Schluss gekommen, dass die S1 samt Tunnel aus zahlreichen Perspektiven die teuerste und schlechteste Variante darstelle. Die Umsetzung der im Bundesstraßengesetz vorgesehenen Variante sei den Alternativen in fast allen Belangen unterlegen, wurde in dem Statement gegenüber der APA erläutert. „Die von Hanke vorgesehene Variante führt zur höchsten Verkehrsbelastung“, sagte Götze. (APA / RED)