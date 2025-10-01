Blutbad-Drohung in Stockerau: Bursche (17) nach Sprengalarm festgenommen

In Niederösterreich löste ein 17-jähriger Schüler Panik aus: Er drohte, ein Schulgebäude in Stockerau zu sprengen und ein Blutbad anzurichten. Polizei und Schule reagierten sofort – nun wurde er festgenommen.

Am Montagabend verbreitete sich eine erschreckende Drohung unter Schülern in Niederösterreich: Ein Jugendlicher kündigte via Messenger an, er werde ein Schulgebäude in Stockerau (Bezirk Korneuburg) in die Luft sprengen und ein Blutbad anrichten. Dies berichtete die Heute.

Sofortige Maßnahmen: Schulschließung & Krisenhilfe

In einem Chat schrieb er: „Nur Blut vor der Schule“ – „Ich habe auf alles geschworen, was mir heilig ist.“ Die Schule reagierte rasch: Am Dienstag blieb sie geschlossen, am Mittwoch wurde der Unterricht wieder aufgenommen. Gleichzeitig wurden Therapeuten hinzugezogen, um betroffenen Schüler:innen und Lehrer:innen Unterstützung zu bieten.

Festnahme in Steyr – Ermittlungen laufend

Die Polizei konnte den 17-Jährigen in Steyr (OÖ) festnehmen. Der Jugendliche mit ausländischer Staatsbürgerschaft besucht ebenfalls eine Schule in Stockerau.

Er wird derzeit intensiv vernommen, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Liebeskummer als Motiv? Ermittlungen offen

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte Liebeskummer Auslöser der Drohung gewesen sein. Der junge Mann soll sowohl gegen seine Ex-Freundin als auch gegen die Schule drohte. Ob diese Vermutung bestätigt wird, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 14:46 Uhr aktualisiert