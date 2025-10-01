Skip to content
Sonne und Wolken im Wechsel: Herbstwetter über Wien.
Wien
01/10/2025
Prognose

Wechselhaft und frisch: Wien startet kühl in den Donnerstag

In Wien zeigt sich der Donnerstag herbstlich frisch. Sonne und Wolken wechseln einander ab, am Abend lockert es auf.

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, wechseln sich in Wien Sonnenschein und durchziehende Wolkenfelder ab. „Zum Abend hin werden die Wolken dann weniger“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Begleitet wird der Tag von mäßigem, an exponierten Stellen auch lebhaftem Nordwind. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 6 Grad, die Höchstwerte erreichen etwa 12 Grad, damit bleibt es spürbar kühl.

