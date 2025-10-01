Wechselhaft und frisch: Wien startet kühl in den Donnerstag

Am Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, wechseln sich in Wien Sonnenschein und durchziehende Wolkenfelder ab. „Zum Abend hin werden die Wolken dann weniger“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Begleitet wird der Tag von mäßigem, an exponierten Stellen auch lebhaftem Nordwind. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 6 Grad, die Höchstwerte erreichen etwa 12 Grad, damit bleibt es spürbar kühl.