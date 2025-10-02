Linie 60 gestört: Wasserrohrbruch legt Öffis in Liesing lahm

Wegen eines Wasserrohrbruchs in Wien-Liesing ist die Linie 60 nur eingeschränkt unterwegs. Die Wiener Linien haben einen Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. Wie lange die Störung dauert, ist unklar.

Seit Donnerstagfrüh herrscht eingeschränkter Betrieb auf der Linie 60 in Wien-Liesing. Grund dafür ist ein Wasserrohrgebrechen im Bereich Geßlgasse. Die Straßenbahn verkehrt aktuell nur zwischen Westbahnhof und Hofwiesengasse.

Busse ersetzen Bim zwischen Speising und Rodaun

Zwischen Speising, Hermesstraße und Rodaun setzen die Wiener Linien Ersatzbusse ein. Diese bedienen die gewohnten Haltestellen der Nachtbuslinie N60, um den Betrieb möglichst aufrechtzuerhalten.

Keine Prognose zum Störungsende

Wie lange die Störung andauern wird, ist derzeit nicht abschätzbar. Fahrgäste werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und auf Durchsagen sowie die Online-Infos der Wiener Linien zu achten.