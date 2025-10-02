Donauinsel: Wien baut Hightech-Wasserwerk für 1.000 Liter/Sekunde

Wien startet auf der Donauinsel mit dem Bau eines neuen Wasserwerks. Die Anlage soll bis 2030 bis zu 1.000 Liter Trinkwasser pro Sekunde liefern – als Teil der Strategie „Wiener Wasser 2050“.

Die Stadt Wien beginnt mit vorbereitenden Maßnahmen für das neue Wasserwerk auf der Donauinsel. Zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg wird der Treppelweg verbreitert und für den Baustellenverkehr vorbereitet.

Antwort auf Klimawandel & Bevölkerungswachstum

Das Projekt ist Teil der Strategie „Wiener Wasser 2050“ und reagiert auf den steigenden Bedarf: Bis 2050 wird ein Anstieg des Wasserverbrauchs um rund 50.000 Kubikmeter pro Tag erwartet.

17 Brunnen, moderne Filterung & UV-Desinfektion

Das Wasserwerk wird Grundwasser aus 17 Brunnen fördern. Eine mehrstufige Filteranlage sowie UV-Desinfektion sorgen für beste Qualität. Die Technik entsteht in Zusammenarbeit mit Universitäten.

Verkehrsführung wird geändert

Ab Frühjahr 2026 wird der Hauptweg auf der Donauinsel für die Baustelle genutzt. Fuß- und Radverkehr werden großräumig umgeleitet. Die Bauzeit ist mit rund vier Jahren angesetzt.

120 Millionen Euro jährlich für Wiens Wasserinfrastruktur

Neben dem Wasserwerk wird auch das Betriebslabor neu errichtet. Wien investiert bis Ende 2029 jährlich rund 120 Mio. Euro in die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser.