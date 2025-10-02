Simmeringer Hauptstraße wird grün: 52 neue Bäume bis 2027

Die Simmeringer Hauptstraße bekommt mehr Schatten und Frischluft: Ab 2026 wird ein 700 Meter langer Abschnitt begrünt. Geplant sind 52 neue Bäume, 25 Sträucher und über 3.500 Quadratmeter Grünfläche.

Die Stadt Wien startet ein weiteres Projekt der Begrünungsoffensive „Raus aus dem Asphalt“.

Die Stadt Wien startet ein weiteres Projekt der Begrünungsoffensive „Raus aus dem Asphalt“.

Die Stadt Wien startet ein weiteres Projekt der Begrünungsoffensive „Raus aus dem Asphalt“. Ab Frühjahr 2026 wird ein 700 Meter langer Abschnitt der Simmeringer Hauptstraße umgestaltet.

52 neue Bäume für mehr Schatten

Zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße entstehen 52 neue Bäume, 25 Hochstammsträucher und rund 3.500 m² neue Grünflächen. Wo keine Bäume möglich sind, sorgen Sträucher für Begrünung.

Abkühlung an heißen Tagen

Geplant sind auch rund 30 Sitzgelegenheiten, Wasserelemente, Trinkbrunnen und helle Pflasterungen, die weniger Hitze speichern. So soll das Mikroklima verbessert und der Aufenthalt angenehmer werden.

Anrainer sprachen mit

In einer Bürgerbefragung sprachen sich 84 % der Teilnehmenden für mehr Grün aus. Die Wünsche nach Schatten, Kühlung und Aufenthaltsqualität fließen direkt in die Umgestaltung ein.

Baustart 2026, Fertigstellung 2027

Der Baustart ist für Frühjahr 2026 geplant. Bis Sommer 2027 soll der neue Abschnitt fertig sein. Insgesamt werden rund 5.500 Quadratmeter Asphalt entsiegelt.

Teil einer großen Offensive

Seit Start der Begrünungsoffensive wurden in Wien bereits 344 Projekte umgesetzt und über 3.300 Bäume gepflanzt. Auch in Simmering – etwa am Enkplatz – sind grüne Veränderungen sichtbar.