Stadlau bekommt neue Leichtathletik-Anlage – Investition von 2,8 Mio. Euro

Nach rund einem Jahr intensiver Bauarbeiten wurde die Leichtathletik-Anlage in der Erzherzog-Karl-Straße in Stadlau feierlich wiedereröffnet. Die umfangreiche Generalsanierung umfasst nicht nur den Austausch der kompletten 400-Meter-Laufbahn, sondern auch den Neubau moderner Anlagen für diverse Leichtathletik-Disziplinen. Mit einer Investitionssumme von rund 2,8 Millionen Euro setzt die Stadt Wien ein starkes Zeichen für die Förderung des Sports in der Donaustadt. Die Anlage entspricht jetzt modernsten Standards und ermöglicht Trainings- und Wettkampfbetrieb auf internationalem Niveau.

Neue Laufbahn, Wurf- und Sprunganlagen

Die neue Sportanlage bietet sechs rundum erneuerte 400-Meter-Rundbahnen und spezielle Bereiche für alle klassischen Disziplinen der Leichtathletik, darunter Wurf- und Sprungfelder. Eine leistungsfähige LED-Flutlichtanlage sorgt auch in den Abendstunden für optimale Sichtbedingungen, während die hochmoderne Zeitnehmung und Anzeigetafel professionelles Training und Wettkämpfe ermöglichen. Die Anlage wurde mit dem Class-II-Zertifikat des Weltverbandes World Athletics ausgezeichnet und gehört damit zu den wenigen offiziell zertifizierten Freiluftanlagen in Österreich.

Auch Fußball profitiert vom Umbau

Im Rahmen der Sanierung wurde nicht nur die Leichtathletik-Anlage erneuert, sondern auch das angrenzende Spielfeld des FC Stadlau sowie die Haupttribüne einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Dadurch profitieren nicht nur die Leichtathletinnen und Leichtathleten von den Verbesserungen, sondern auch die Fußballerinnen, Fußballer und die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer. Sportstadtrat Peter Hacker betonte bei der Eröffnung, dass mit dieser Maßnahme Synergien geschaffen werden, die beiden Sportarten zugutekommen und die Sportinfrastruktur in Stadlau deutlich stärken.

Fokus auf Jugend, Schulen & Inklusion

Der Österreichische Leichtathletik-Verband sieht in der modernisierten Anlage vor allem eine große Chance für den Kinder- und Jugendbereich. Stadlau ist einer der am schnellsten wachsenden Bezirke Wiens, und mit der neuen Sportstätte können bestehende Kooperationen mit Schulen ausgeweitet werden. Zudem wurde bei der Planung auf Barrierefreiheit und die Bedürfnisse von Parasportlerinnen und Parasportlern besonders Rücksicht genommen, sodass die Anlage jetzt für alle Sportbegeisterten zugänglich ist. Dies fördert die Inklusion und schafft neue Möglichkeiten für den Breitensport.

Offen für alle Sportbegeisterten

Die generalsanierte Leichtathletik-Anlage steht allen offen – egal ob Nachwuchssportler, Vereinssportler oder Freizeitsportler. Die Stadt Wien investiert mit diesem Projekt in eine zukunftsfitte Infrastruktur, die den wachsenden Bedarf an hochwertigen Trainings- und Wettkampfstätten deckt. Damit soll die Leichtathletik in Wien gestärkt und die Begeisterung für den Sport bei allen Altersgruppen gefördert werden. Die Anlage bietet nicht nur beste Voraussetzungen für Spitzenathletik, sondern auch für den gesundheitsorientierten Breitensport und den Spaß an Bewegung.