Schon 700 Airbnb Wohnungen: Bezirksvorsteher flext Schlüsselbox ab

Mit einer Flex in der Hand und unter den Augen der Presse kappte Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) eine Schlüsselbox von einem Zaun in Wien-Neubau. Die Box diente der anonymen Übergabe von Schlüsseln für Airbnb-Wohnungen – und ist für Reiter Symbol eines massiven Problems: „Diese Boxen stehen dafür, dass uns leistbarer Wohnraum entzogen wird“, erklärte er vor Ort. Die Aktion war Teil einer politischen Botschaft: Reiter fordert ein vollständiges Airbnb-Verbot in Wohnzonen.

700 Airbnb-Wohnungen in Neubau – Tendenz steigend

Die Zahlen belegen Reiters Sorgen. In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Kurzzeitvermietungen im Bezirk von etwa 100 auf über 700 Wohnungen. Das entspricht mehr als fünf Prozent des gesamten Wohnraums. „Eltern erzählen mir, dass ihre Kinder keine Wohnung mehr finden“, verriet Reiter 5 Minuten. Auch die Akademie der Wissenschaften bestätigt den Trend. Im schlimmsten Fall könnten laut aktueller Bauordnung bis zu 3.000 Airbnb-Wohnungen in Neubau entstehen – ein Szenario, das Reiter verhindern will.

Kritik an Stadtpolitik: „Wir können noch so oft flexen“

Seit Juli 2024 gibt es in Wien zwar eine 90-Tage-Grenze für touristische Vermietung, doch in dichten Bezirken wie Neubau sei das völlig unzureichend. „Die Stadt muss handeln. Wir brauchen ein Verbot von Airbnb in Wohnzonen – alles andere ist Kosmetik“, sagt Reiter. Unterstützung erhält er vom grünen Stadtrat Georg Prack: „Im 7. Bezirk sind bereits vier Prozent der Wohnungen entzogen. Bei der aktuellen Wohnungsnot ist das völlig untragbar.“

Soziale Gerechtigkeit & Fairness für lokale Betriebe

Neben dem Wohnraumverlust betont Reiter auch die soziale und wirtschaftliche Dimension: „Wir brauchen Wohnungen für Familien, lebendige Grätzln und Betriebe mit Stammkundschaft – keine anonyme Massenvermietung.“ Hotels und Pensionen müssten sich an Gesetze halten, während manche Airbnb-Vermieter Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit machten. Auch die Nachbarschaft leide unter dem ständigen Kommen und Gehen der Touristen.

Politischer Druck auf SPÖ und Neos wächst

Bereits im Frühjahr hatte der Bezirk einen Antrag zur Entfernung illegaler Schlüsselboxen eingebracht. Nun will Reiter weitergehen und fordert ein klares Bekenntnis im Regierungsprogramm: „SPÖ und Neos dürfen die Wohnfrage nicht länger ignorieren. Ohne ein Airbnb-Verbot wird sich die Situation weiter verschärfen.“ Mit dem abmontierten Kasten in der Hand kündigte Reiter an: „Ich werde noch öfter flexen – bis das Verbot kommt.“

