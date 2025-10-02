Beauty-Highlight: MADONNA Beauty Days 2025 erstmals zweitägig

Make-up, Pflege & Promis: Am 3. und 4. Oktober 2025 locken die MADONNA Beauty Days ins MAK Wien. Über 100 Marken, exklusive Treatments und prall gefüllte Goodie-Bags warten!

Auch Kärntnerin Amira Aly ist schon Speakerin beim MADONNA Beauty Day gewesen.

Aufgrund des großen Andrangs im Vorjahr finden die MADONNA Beauty Days 2025 erstmals an zwei Tagen statt. Am Freitag, den 3. Oktober, und Samstag, den 4. Oktober, wird das MAK Wien (Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien) von 10 bis 18 Uhr zum Beauty-Mekka. Über 100 nationale und internationale Marken präsentieren die neuesten Produkte, Make-up-Trends und Pflegeinnovationen – perfekt zum Testen, Shoppen und Erleben.

©MADONNA Pauer-Frauen: Influencerin Stephanie Davis und MADONNA Herausgerberin Jenny Magin. ©MADONNA Influencer Ricardo Simonetti, Moderatorin Frauke Ludowig und Fitness-Profi Sophia Thiel reisen extra für den MADONNA Beauty Day nach Wien. ©MADONNA Auch Ärzte-Ehepaar Kristina und Arthur Worseg sind gerne dabei. ©MADONNA Vor Ort kann man sich Stylen lassen.

Stars, Shows & Stage-Talks live im MAK Wien

Neben Beauty-Highlights stehen auch zahlreiche Stargäste auf dem Programm: Prominente Speaker, Influencer und Branchenprofis geben auf der Showbühne exklusive Einblicke in ihre Beauty-Routinen und Lieblingsprodukte. Auch die Themen Nachhaltigkeit, Skincare und individuelle Beratung kommen nicht zu kurz. Ob Profi oder Neugierige – hier ist für alle etwas dabei!

Goodie-Bags, Treatments & persönliche Beratung

Ein besonderes Highlight: Die prall gefüllten Goodie-Bags, die Besucher beim Event erwarten. Außerdem gibt es an vielen Ständen kostenlose Mini-Treatments, Hautanalysen und individuelle Beratung von Expertinnen. Wer auf der Suche nach neuen Lieblingsprodukten ist, wird hier garantiert fündig – von Haircare über Skincare bis Make-up.

Jetzt Tickets sichern – die Nachfrage ist groß

Der Eintritt ist heiß begehrt – wer bei den MADONNA Beauty Days 2025 dabei sein will, sollte sich schnell ein Ticket sichern. Das Event ist nicht nur ein Pflichttermin für Beauty-Liebhaber, sondern auch eine ideale Gelegenheit, Neues auszuprobieren und direkt mit den Marken in Kontakt zu treten.

Event-Facts im Überblick Ort: MAK Wien, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien

Datum: Freitag, 3. Oktober & Samstag, 4. Oktober 2025

Uhrzeit: jeweils von 10madonna.at Tickets gibt es hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 12:04 Uhr aktualisiert