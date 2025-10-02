Hubschrauber sucht vergeblich nach Tankstellen-Räubern in Wien

Die Polizei wurde zur Tankstelle gerufen, woraufhin es zu einem großen Einsatz in Wien-Donaustadt kam. Aber: „Trotz umfangreicher Sofortfahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers gelang den unbekannten Tätern die Flucht“, heißte es nun seitens der Beamten. Die Unbekannten sollen die Tankstelle maskiert und mit Faustfeuerwaffen betreten und den Kassierer mit dem Umbringen bedroht haben. Dieser entleerte die Kasse, anschließend flüchteten die Täter in Richtung der Industriestraße. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen nun übernommen.