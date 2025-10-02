Raubversuchen in Bank & Trafik: 2 Täter gefasst – 2 auf der Flucht

Zwei Männer wurden in Wien festgenommen, nachdem sie versucht haben sollen, eine Bank und eine Trafik zu überfallen. Zwei weitere Tatverdächtige sind noch auf der Flucht.

Am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, gegen 9 Uhr kam es in der Hütteldorfer Straße im 15. Wiener Gemeindebezirk zu zwei Raubversuchen innerhalb weniger Minuten. Zwei Männer sollen zunächst eine Bank betreten und das Personal mit einem Revolver bedroht haben. Als sie kein Geld erhielten, flüchteten sie. Kurz darauf versuchten sie laut Polizei, eine Trafik im selben Bezirk zu überfallen – ebenfalls ohne Erfolg. In beiden Fällen blieb es bei der versuchten Tat.

Täter alkoholisiert – Spielzeugrevolver sichergestellt

Die Polizei konnte kurze Zeit später zwei Tatverdächtige festnehmen. Bei den Männern handelt es sich um österreichische Staatsbürger im Alter von 40 und 43 Jahren. Sie wiesen jeweils eine Alkoholisierung von über zwei Promille auf. Ein bei ihnen gefundener Revolver entpuppte sich als Spielzeugwaffe. Aufgrund ihres Zustands waren zunächst keine Vernehmungen möglich. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien weitergeführt.

Zwei Komplizen noch auf der Flucht – Fahndung läuft

Neben den beiden Festgenommenen sollen zwei weitere Männer an den versuchten Raubüberfällen beteiligt gewesen sein. Diese konnten bislang flüchten und sind derzeit noch nicht identifiziert. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und prüft derzeit Videoaufzeichnungen aus dem Bereich rund um die Hütteldorfer Straße. Eine Öffentlichkeitsfahndung wird nicht ausgeschlossen. Verletzt wurde bei beiden Vorfällen glücklicherweise niemand.

Landeskriminalamt ermittelt – Motiv noch unklar

Wieso die vier Männer versuchten, innerhalb so kurzer Zeit zwei Überfälle zu begehen, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Auch, ob die Tat alkoholbedingt spontan geschah oder bereits geplant war, ist noch nicht geklärt. Die beiden festgenommenen Männer werden demnächst einvernommen, sobald sie vernehmungsfähig sind. Das Landeskriminalamt Wien bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 01 31310-33800.