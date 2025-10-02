Nach Schüssen: Polizei stoppt Betrunkenen mit Schreckschusswaffe

In Wien-Brigittenau flüchtete ein alkoholisierter Mann mit einer Gasdruckpistole vor der Polizei. Die Beamten setzten Schreckschüsse ein, um den 27-Jährigen zu stoppen.

Am Mittwochnachmittag, dem 1. Oktober 2025, wurden Polizisten in die Adalbert-Stifter-Straße im 20. Wiener Gemeindebezirk gerufen. Grund: Ein offenbar alkoholisierter Mann, der mit einer mutmaßlichen Schusswaffe gesehen wurde. Als die Streife vor Ort eintraf, reagierte der Mann nicht auf die Aufforderungen der Polizei – stattdessen ergriff er sofort die Flucht. Ein Beamter gab daraufhin mehrere Schreckschüsse ab, um den Flüchtenden zu stoppen.

Waffe sichergestellt – Täter stark alkoholisiert

Die Maßnahme zeigte Wirkung: Kurz darauf konnte der 27-jährige österreichische Staatsbürger gestoppt und durchsucht werden. Bei ihm fanden die Beamten eine Gasdruckpistole, also eine Schreckschusswaffe, die sichergestellt wurde. Laut ersten Ermittlungen hatte der Mann zuvor im Innenhof einer Wohnhausanlage einen Tisch beschädigt und zweimal mit der Waffe in den Boden geschossen. Ein Alkotest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille.

Mehrere Anzeigen und vorläufiges Waffenverbot

Gegen den 27-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem wird er wegen Sachbeschädigung und Ordnungsstörung angezeigt. Ob weitere rechtliche Schritte folgen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Polizei betont, wie wichtig es sei, solche Situationen ernst zu nehmen – auch wenn es sich „nur“ um eine Schreckschusswaffe handelt.

Polizei lobt besonnenes Handeln der Einsatzkräfte

Das rasche Eingreifen der Polizei in Brigittenau hat Schlimmeres verhindert. Durch den gezielten Einsatz von Schreckschüssen konnte die Situation entschärft und der Tatverdächtige ohne weitere Eskalation festgenommen werden. Die Polizei ruft weiterhin zur Vorsicht auf: Der Besitz und unsachgemäße Gebrauch von Schreckschusswaffen kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen – vor allem in Verbindung mit Alkohol.