Festnahme: Paketdieb bricht Lieferwagen auf & schlägt Zusteller

In Wien-Favoriten wurden Pakete aus einem Lieferwagen gestohlen. Ein Tatverdächtiger schlug bei der Flucht auf den Zusteller ein. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Haft.

Der angehaltene Täter wollte sich mit Gewalt befreien: Er schlug und trat auf den Zusteller ein, um seine Flucht fortzusetzen.

Am 1. Oktober 2025 gegen 10.50 Uhr wurde in der Raaber-Bahn-Gasse (1100 Wien) ein Paketzusteller selbst zum Opfer eines räuberischen Diebstahls. Während er in seinem Lieferwagen saß, hörte er verdächtige Geräusche aus dem Laderaum. Als er nachsah, entdeckte er zwei Männer, die bereits mit Paketen hantierten. Einer der beiden versuchte zu fliehen, konnte vom Zusteller jedoch vorübergehend gestoppt werden – doch dann eskalierte die Situation.

Tritte und Schläge bei Flucht – Polizei nimmt Täter fest

Der angehaltene Täter wollte sich mit Gewalt befreien: Er schlug und trat auf den Zusteller ein, um seine Flucht fortzusetzen. Dabei ließ er die Pakete jedoch fallen. Der zweite Täter konnte mit unbekannter Beute flüchten. Kurz darauf trafen alarmierte Polizisten am Tatort ein und nahmen den 22-jährigen österreichischen Staatsbürger vorläufig fest. Er soll dem Suchtgiftmilieu angehören und wurde noch vor Ort befragt.

Geständnis abgelegt – U-Haft für 22-jährigen Tatverdächtigen

Der Festgenommene zeigte sich bei der polizeilichen Einvernahme geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige in eine Justizanstalt überstellt. Der Verdacht auf räuberischen Diebstahl ist aufgrund der Gewaltanwendung bei der Flucht gegeben – eine deutlich schwerere Form des Diebstahls. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität und zum Verbleib des zweiten Täters, dauern derzeit noch an.

Polizei ermittelt weiter – Zeugen werden gesucht

Die Wiener Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vorfall in der Raaber-Bahn-Gasse beobachtet hat oder Angaben zum flüchtigen Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 01 31310 zu melden. Räuberischer Diebstahl wird strafrechtlich hart geahndet – insbesondere dann, wenn Gewalt gegen Personen im Zuge der Flucht angewendet wird.