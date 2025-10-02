Brüder wollten Lokal in der Nacht knacken: Flucht ohne Beute

Früher Morgen in Wien-Leopoldstadt: Zwei Brüder sollen versucht haben, in ein Lokal einzubrechen. Die Polizei war schnell zur Stelle – einer der beiden landete in der Justizanstalt.

Der ältere der beiden Brüder soll eine Tür zu einem Lokal eingetreten haben, sei aber anschließend ohne etwas zu stehlen wieder geflüchtet.

Der ältere der beiden Brüder soll eine Tür zu einem Lokal eingetreten haben, sei aber anschließend ohne etwas zu stehlen wieder geflüchtet.

Am Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, gegen 4 Uhr morgens wurde der Polizei ein mutmaßlicher Einbruch in ein Lokal in der Oberen Donaustraße (1020 Wien) gemeldet. Eine Streife der Polizeiinspektion Pappenheimgasse befand sich in unmittelbarer Nähe und konnte rasch reagieren. Kurz darauf wurden zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren vorläufig festgenommen. Die Brüder sind österreichische Staatsbürger und sollen gemeinsam unterwegs gewesen sein.

Tür eingetreten – aber keine Beute gemacht

Laut Aussage des 23-Jährigen seien die beiden Brüder auf der Suche nach Alkohol gewesen. Dabei soll der ältere der beiden eine Tür zu einem Lokal eingetreten haben, sei aber anschließend ohne etwas zu stehlen wieder geflüchtet. Die Polizei konnte die Verdächtigen jedoch wenig später stellen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 27-jährigen Bruder, der nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert wurde.

Freilassung des Jüngeren – Ermittlungen laufen

Der 23-jährige Bruder wurde auf freiem Fuß angezeigt. Er soll sich nicht aktiv am versuchten Einbruch beteiligt haben. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang, zur Rolle beider Männer und zu möglichen weiteren Straftaten führt das Landeskriminalamt Wien. Auch eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol wird überprüft. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden an der Tür des Lokals.

Polizei lobt schnelles Einschreiten der Streife

Dank des raschen Eingreifens der nahegelegenen Polizeistreife konnte ein Einbruch in den frühen Morgenstunden verhindert werden. Die Wiener Polizei betont, wie wichtig es sei, bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf zu wählen. Hinweise zur Tat oder zu den Beteiligten nimmt jede Polizeidienststelle oder der Kriminaldienst Wien unter 01 31310 entgegen.