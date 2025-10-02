Student (22) vertritt Österreichs Jugend bei UNO in New York

Der 22-jährige Wiener Markus Wainde Wane vertritt Österreichs Jugend bei der UNO in New York. In seiner Rede fordert er mehr Mitsprache und Einsatz für Frieden und Chancengleichheit.

Zum ersten Mal wird der Wiener Markus Wainde Wane als UN-Jugenddelegierter bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen sprechen. Der 22-Jährige ist Teil der offiziellen österreichischen Delegation und wird Anfang nächster Woche das Wort vor dem dritten Komitee der UNO ergreifen – zuständig für soziale, humanitäre und kulturelle Fragen. Bereits jetzt ist klar: Der Fokus seiner Rede liegt auf mehr Jugendbeteiligung und globaler Verantwortung.

Zukunftspakt und SDGs im Fokus der UNO-Rede des Wieners

„Ich freue mich darauf, internationale Entscheidungsträger aus Jugendperspektive zu beraten“, sagt Wane. Neben den Sustainable Development Goals (SDGs) wird er sich in seiner Rede besonders auf den im Vorjahr beschlossenen Zukunftspakt konzentrieren. Ziel sei es, Staaten dazu zu bewegen, wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten zu reduzieren – und jungen Menschen mehr Mitsprache bei nachhaltigen Lösungen zu ermöglichen.

Jugend, Frieden und Sicherheit: Mehr Mitsprache für junge Menschen

Schon bei einem hochrangigen Treffen zum 30-jährigen Jubiläum des Weltaktionsprogramms für Jugend betonte Wane, wie wichtig es ist, junge Menschen aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden. Besonders die UN-Agenda „Jugend, Frieden und Sicherheit“ müsse im Sicherheitsrat gestärkt werden. „In einer Welt voller Konflikte braucht es Strategien, die sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche in Frieden aufwachsen können“, fordert der Jugenddelegierte.

BJV ermöglicht jungen Menschen den Zugang zur Weltpolitik

Die Bundesjugendvertretung (BJV) entsendet seit 2012 Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung. Das ehrenamtliche Mandat dauert zwei Jahre und soll jungen Stimmen Gehör in der internationalen Politik verschaffen. Markus Wainde Wane studiert Business & Economics sowie Internationale Rechtswissenschaften in Wien. Nebenbei engagiert er sich bei nationalen und internationalen Jugendbeteiligungsprojekten – jetzt auch bei der UNO.

