Zwangs-Anstrich für weißes Verkehrsbüro: Denkmalamt greift durch

Die komplett weiße Fassade der ehemaligen Verkehrsbüro-Zentrale ist rechtswidrig. Jetzt will das Denkmalamt durchgreifen und eine Zwangsmaßnahme gegen Ex-Besitzer Neugebauer einleiten.

Das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Verkehrsbüro-Zentrale in Wien sorgt erneut für Schlagzeilen: Statt wie vorgeschrieben zweifarbig – mit zartem Rot an den Seitentrakten – wurde die Fassade vor vier Jahren von Gastronom Martin Ho komplett in Weiß gestrichen. Seither ignorierte der damalige Eigentümer, Immobilienentwickler Lukas Neugebauer, mehrere Aufforderungen des Bundesdenkmalamts zur Rückfärbung. Nun reicht es der Behörde: Eine Zwangsmaßnahme ist im Anrollen.

Denkmalamt plant Zwangsvollstreckung mit Ersatzvornahme

Wie der „Kurier“ berichtet, will das Bundesdenkmalamt nun Nägel mit Köpfen machen. Sprecherin Andrea Böhm erklärte, dass ein sogenanntes Ersatzvornahmeverfahren eingeleitet wurde. Bedeutet: Ein beauftragtes Unternehmen wird den denkmalgerechten Anstrich durchführen – und die Kosten dafür trägt der Verursacher. Die Rede ist von einem höheren fünfstelligen Betrag, möglicherweise mehr, falls ein neues Gerüst nötig ist.

Rechtslage seit 2022 eindeutig – Neugebauer nicht mehr zuständig

Rechtlich ist die Situation längst geklärt: Seit Sommer 2022 steht fest, dass das Gebäude laut Denkmalschutz zwingend zweifarbig gestaltet sein muss. Doch laut Artikel machte Neugebauer immer wieder technische Probleme bei der Fassadenfarbe geltend – und schob die Umsetzung hinaus. Für das Frühjahr 2025 seien zwar Arbeiten angekündigt worden, doch laut LNR Real Estate GmbH sei Neugebauer inzwischen nicht mehr für das Gebäude zuständig.

Finanzielle Hürden durch Insolvenzverfahren erwartet

Die große Frage bleibt: Wer bezahlt den neuen Anstrich? Da Neugebauer mit seiner Firma LNR Real Estate mittlerweile insolvent ist, rechnet das Denkmalamt mit finanziellen Schwierigkeiten bei der Kosteneintreibung. Dennoch will man die Maßnahme nun durchziehen. Die Rückfärbung sei „fachlich notwendig und längst überfällig“, so Böhm. Für die Bevölkerung heißt das: Die Fassade wird bald wieder in alter Farbgebung erstrahlen – ob bezahlt oder nicht.