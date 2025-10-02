Satans Bratan im TV-Knast: Wiener TikTok-Star bei Promi Big Brother

TikTok-Star Satans Bratan mischt bei „Promi Big Brother“ mit. Der Wiener Netzstar bringt jede Menge Reality-Erfahrung und Humor mit – und ist bereit für Flirts, Drama und Action.

Jetzt wird’s wild im TV-Knast: „Promi Big Brother“ (PBB) startet in eine neue Staffel – und mit dabei ist der Wiener TikTok-Star Erik, besser bekannt als Satans Bratan. Der 25-Jährige ist in Österreich längst kein Unbekannter: Mit seinen witzigen Clips über Balkan-Mamas, Wiener Alltagskultur und Beziehungschaos hat er sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Jetzt will er die Herzen auch im deutschen Fernsehen erobern – und für jede Menge Unterhaltung sorgen.

Reality-Profi aus Wien bringt TV-Erfahrung mit

Für Satans Bratan ist es nicht das erste Reality-Abenteuer: 2023 holte er sich den Sieg bei der Trash-Hit-Show „Forsthaus Rampensau“, gefolgt von seinem Auftritt bei „Match in Paradise“. Dort bewies er, dass er nicht nur für Lacher, sondern auch für Drama und Flirts zu haben ist. Zu seiner Teilnahme bei Promi Big Brother hat er 5 Minuten selbstbewusst verraten: „Ich will coole Leute kennenlernen und die Show unvergesslich machen.“ Sein einziger Albtraum? „Wenn ich mich mit keinem verstehe. Aber das glaube ich nicht.“

Humor, Drama und Herz – Satans Bratan ist bereit für die Show

Der gebürtige Wiener ist nicht nur Entertainer, sondern auch ein charismatischer Typ mit Ecken und Kanten. In seinen TikToks kombiniert er selbstironischen Balkan-Humor mit Wiener Schmäh – ein Mix, der bei der PBB-Zielgruppe gut ankommen dürfte. Dass er offen für Flirts ist, hat er in früheren Formaten bereits bewiesen. Ob Satans Bratan auch im Container Herzen bricht – oder selbst eines verliert – bleibt abzuwarten. Für Schlagzeilen ist er jedenfalls garantiert gut.

Diese Stars sind noch dabei

Neben Satans Bratan ziehen auch andere bekannte Gesichter ein: Marc Terenzi, der nach seinem Entzug zurück ins Rampenlicht will, sowie Reality-Star Paco Herb, Schauspielerin Doreen Dietel und Moderatorin Pinar Sevim. Die Mischung verspricht jede Menge Unterhaltung, Drama und vielleicht auch emotionale Überraschungen. Eins steht fest: Mit Satans Bratan ist der Wiener Beitrag zur Trash-TV-Saison gesichert – scharf, laut und ganz sicher nicht langweilig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 15:14 Uhr aktualisiert