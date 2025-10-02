Nach Sperre: „Heute platzt die Münchner Wiesn aus allen Nähten“

Was für ein Kontrast: Am Mittwoch war das Oktoberfest stundenlang gesperrt – eine anonyme Drohung führte zur großflächigen Räumung bis 17.30 Uhr Uhr. Heute dagegen platzt die Wiesn aus allen Nähten.

Die Polizei kontrollierte streng. Schon am Vormittag bildeten sich endlose Schlangen an den Eingängen. Während des Reservierungswechsels (16 bis 18 Uhr) blieben die Haupteingänge der großen Festzelte geschlossen. Eingänge wurden gesperrt. Die Münchner Polizei musste einzelne Bereiche wegen Überfüllung zwischenzeitlich wieder sperren – zum zweiten Mal in dieser Wiesn-Saison.

Edgar aus Wien: „So eine lange Warteschlange hab ich noch nie gesehen“

Mitten im Gedränge: Edgar M. aus Wien ist mit 8 Freunden zum Oktoberfest gereist – und völlig überrascht vom Massenandrang. „So eine Schlange habe ich noch nie gesehen, und ich war schon sehr oft hier!“, verriet er gegenüber 5 Minuten. Nach dem eher ruhigen Mittwochabend, den er mit seinen Kumpels im Hotel verbrachte, wollten sie heute richtig feiern – doch der Einlass war alles andere als einfach. Obwohl Edgar sogar einen Tisch in Vronis Fischerzelt reserviert hat. Teilweise mussten Besucher heute stundenlang warten. Edgar ist sich sicher: „Das war eine Ausnahme weil die Wiesn gestern gesperrt war und erstmalig erst um 17.30 öffnete – also sehr spät und alle daher wie am 1. Tag ganz gierig waren reinzukommen. Ohne Tisch-Reservierung keine Chance rein zu kommen.“

Oktoberfest mehrmals gesperrt

Bereits am Samstagabend wurde das Gelände wegen Überfüllung kurzfristig geschlossen – und auch gestern wieder. 5 Minuten hat darüber berichtet. „Wir lassen uns den Spaß nicht nehmen“, ist Edgar zuversichtlich. Fix ist: Dieses Wiesn-Wochenende war eines der turbulentesten der letzten Jahre – und ist noch nicht vorbei.Die Stadt München hatte angesichts der Sicherheitslage und des enormen Andrangs zusätzliche Maßnahmen angekündigt. Besucher werden dringend gebeten, frühzeitig anzureisen oder auf ruhigere Zeiten auszuweichen. Laut Polizei und Veranstaltern rechne man mit einem noch stärkeren Andrang am letzten Wiesntag (Sonntag, den 5. Oktober). Gar einer der stärksten der gesamten Saison – trotz Bombendrohung und einer drohenden Massenpanik in den vergangenen Tagen.

©Oktoberfest Das Oktoberfest verkündetet via Instagram, dass die Haupteingänge am Donnerstagnachmittag gesperrt waren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2025 um 16:56 Uhr aktualisiert