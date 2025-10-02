Bitterer Auftakt für Rapid in der Conference League

Der SK Rapid Wien ist am Donnerstag mit einer klaren Niederlage in die Ligaphase der UEFA Conference League gestartet. Beim Auswärtsspiel gegen Lech Posen setzte es ein 1:4.

Anpfiff war um 18.46 Uhr. Die Polen legten früh vor: Luis Palma traf in der 13. Minute, nur acht Minuten später erhöhte Mikael Ishak. Kurz vor der Pause stellte Taofeek Ismaheel auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel gelang Rapid durch Andrija Radulović in der 64. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3, ehe Leo Bengtsson in der 77. Minute den 4:1-Endstand fixierte. Somit ist der SK Rapid Wien mit einer klaren Niederlage in die Ligaphase der UEFA Conference League gestartet