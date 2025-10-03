Ausstellung des TierQuarTier Wien: Süße Fellnasen werden vorgestellt

Eine Ausstellung des TierQuarTiers Wien in der Westfield Shopping City Süd macht auf Hunde, Katzen und Kleintiere aufmerksam, die derzeit im Tierheim auf ein neues Zuhause warten.

Ob rüstiger Pinscher-Mischling August, verschmuste Katzendame Cindy oder zutrauliches Kaninchen Cole – für all diese Tiere wird ein liebevolles Zuhause gesucht. Derzeit macht eine Ausstellung des Tierquartiers Wien eben auf die süßen Fellnasen aufmerksam.

„Jedes Tier hat seine eigene Geschichte“

„Jedes Tier im TierQuarTier hat seine eigene Geschichte und seinen ganz eigenen Charakter. Doch sie alle haben denselben Wunsch: ein liebevolles Zuhause. Dass die SCS uns diese Bühne gibt, ist eine großartige Gelegenheit, viele Menschen zu erreichen und auf unsere Schützlinge aufmerksam zu machen“, erläutert Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien.

Seit 2015

Interessierte können sich in der Ausstellung über die Tiere informieren, die derzeit in dieser Einrichtung auf ihr Glück warten. Seit 2015 konnten über 16.000 Tiere in liebevolle Hände vermittelt werden. Wer aktuell keines aufnehmen kann, hat die Möglichkeit, die Arbeit des TierQuarTier Wien mit einer Spende zu unterstützen.

Unter den vorgestellten Tieren sind unter anderem: Augustus (Pinscher-Mischling, 12 Jahre) : Rüstiger Senior mit viel Charakter sucht Menschen mit Herz und Zeit.

: Rüstiger Senior mit viel Charakter sucht Menschen mit Herz und Zeit. Fourmi (Belgischer Schäferhund, 6 Jahre) : Wiffe Sportlerin sehnt sich nach Bewegung und Aufgaben.

: Wiffe Sportlerin sehnt sich nach Bewegung und Aufgaben. Cindy (Europäisch Kurzhaar) : Verschmuste Katzenomi sucht gemeinsam mit ihrer Schwester nach einem neuen Zuhause.

: Verschmuste Katzenomi sucht gemeinsam mit ihrer Schwester nach einem neuen Zuhause. Cole (Kaninchen, 6 Jahre): Zutraulicher Kaninchenherr, der Artgenossen mit ähnlichen Bedürfnissen sucht.

TierQuarTier Wien

Besucher können sich in der Ausstellung über die Tiere informieren, die derzeit im TierQuarTier Wien auf ihr Glück warten. Mit etwas Glück entsteht so schon beim Shopping der erste Funke für eine Adoption. Das TierQuarTier Wien ist eine wichtige Anlaufstelle für in Not geratene Tiere. Im städtischen Tierheim TierQuarTier Wien finden auf rund 9.700 m² bis zu 150 Hunde, 300 Katzen und mehrere hundert Kleintiere ein sicheres und fürsorgliches Übergangszuhause. Hier werden sie medizinisch versorgt, mit viel Hingabe betreut und an verantwortungsbewusste Halter*innen vermittelt.