Polizei will 22-Jährigen mit „auffällig lautem Auspuff“ anhalten

Donnerstagvormittag, am 2. Oktober 2025 gegen 10.30 Uhr, wurden Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien auf ein Auto mit "auffällig lautem Auspuff" aufmerksam, wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion heißt.

Der junge Autofahrer fuhr aber einfach weiter und versuchte, vor der Polizei zu flüchten.

Mittels sichtbarer Zeichen wollten die Beamten den Autofahrer im Bereich des Verzögerungsstreifens auf der A22 in Richtung Autobahnabfahrt Kaisermühlen anhalten. Dieser verlangsamte seine Geschwindigkeit zwar kurzzeitig, lenkte dann sein Fahrzeug jedoch schlagartig nach links, wechselte auf die Hauptfahrbahn und versuchte so, sich der Anhaltung zu entziehen.

22-Jähriger angehalten und vorläufig festgenommen

Wie die Polizei berichtet, ist es in weiterer Folge zu gleich mehreren Verwaltungsübertretungen sowie zur Gefährdung der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Schließlich gelang es den Beamten aber doch noch, den 22-jährigen Lenker aus Serbien, der keinen gültigen Führerschein besitzt, anzuhalten und auch vorläufig festzunehmen. Im Zuge der Festnahme ist ein Polizist verletzt worden.