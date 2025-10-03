Streit eskaliert: Mann (31) greift Polizei in Wien-Penzing an

In Wien-Penzing geriet ein Streit zwischen zwei Männern außer Kontrolle. Als die Polizei eintraf, drehte ein 31-Jähriger durch und griff die Beamten an. Er wurde festgenommen.

Am Donnerstagnachmittag (02.10.) wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus zu einem Einsatz in einem Wohnhaus in Wien-Penzing gerufen. Zwei Männer waren in der Wohnung eines 26-jährigen Wieners in einen lauten Streit geraten. Bereits beim Eintreffen konnten die Polizisten die Auseinandersetzung im Stiegenhaus hören. Der Wohnungsinhaber erklärte, dass sein Bekannter sich nicht beruhigen wolle und äußerst aggressiv sei.

Aggressives Verhalten auch gegenüber Polizei

Der 31-jährige Mann – ein somalischer Staatsangehöriger – zeigte sich auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten sehr aggressiv. Auf mehrfaches Drängen des Wohnungsbesitzers verließ er schließlich im Beisein der Polizei die Wohnung. Doch auf der Straße eskalierte die Situation erneut: Der Mann riss sich plötzlich seine Oberbekleidung vom Körper, schrie lautstark und versuchte, die Polizisten anzugreifen.

Festnahme nach Angriff auf Polizeibeamte

Die Beamten mussten den tobenden Mann unter Kontrolle bringen und nahmen ihn wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig fest. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 31-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen. Was genau zum Streit zwischen den beiden Männern geführt hat, ist derzeit noch unklar.