Skip to content
Region auswählen:
/ ©5min.at
Bild auf 5min.at zeigt die Justizanstalt Wien-Josefstadt.
Der Holländer wurde in die Justizanstalt Wien gebracht.
Niederösterreich
03/10/2025
Straftaten

Holländer leiht sich Auto aus und landet dann im Knast

In Niederösterreich hat sich ein 25-jähriger Holländer ein Leihauto gemietet und nicht mehr zurückgebracht. Aber das war nicht das einzige Vergehen, welches er begangen hat.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Ein 25-jähriger niederländischer Staatsbürger soll sich am 27. Juli 2025 bei einer Autovermietung im Bezirk Mödling einen Pkw ausgeliehen haben. Als der Mann das Fahrzeug nicht wie vereinbart Anfang August zurückbrachte, erstattete die Firma Anzeige. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Wiener Neudorf konnte festgestellt werden, dass der Mann gleichgelagerte Straftaten auch in Spanien, Slowenien und Tschechien begangen haben soll.

Mann wurde nach Österreich überstellt

Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ausgestellten Europäischen Haftbefehls wurde der Beschuldigte am 5. September 2025 von rumänischen Polizeibehörden festgenommen und am 2. Oktober 2025 nach Österreich überstellt. Bei den Einvernahmen zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: