Holländer leiht sich Auto aus und landet dann im Knast

In Niederösterreich hat sich ein 25-jähriger Holländer ein Leihauto gemietet und nicht mehr zurückgebracht. Aber das war nicht das einzige Vergehen, welches er begangen hat.

Ein 25-jähriger niederländischer Staatsbürger soll sich am 27. Juli 2025 bei einer Autovermietung im Bezirk Mödling einen Pkw ausgeliehen haben. Als der Mann das Fahrzeug nicht wie vereinbart Anfang August zurückbrachte, erstattete die Firma Anzeige. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Wiener Neudorf konnte festgestellt werden, dass der Mann gleichgelagerte Straftaten auch in Spanien, Slowenien und Tschechien begangen haben soll.

Mann wurde nach Österreich überstellt

Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ausgestellten Europäischen Haftbefehls wurde der Beschuldigte am 5. September 2025 von rumänischen Polizeibehörden festgenommen und am 2. Oktober 2025 nach Österreich überstellt. Bei den Einvernahmen zeigte sich der Beschuldigte nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.