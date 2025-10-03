„Langfinger“ (21) nach Ladendiebstahl mit Kleidung am Körper gefasst

In einem Bekleidungsgeschäft in Wien-Landstraße wurde ein junger Mann beim versuchten Diebstahl ertappt. Er versteckte Kleidung unter seiner Kleidung und wollte flüchten.

Am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr beobachtete eine Ladendetektivin in einem Bekleidungsgeschäft in Wien-Landstraße einen Mann, der mehrere Kleidungsstücke in eine Umkleidekabine mitnahm. Nach längerer Zeit verließ er die Kabine – offenbar mit der Ware direkt am Körper versteckt. Ohne zu bezahlen, wollte er zügig das Geschäft verlassen. Die Detektivin alarmierte sofort die Polizei, die den Mann kurz darauf festnehmen konnte.

Polizei entdeckt weiteres Vergehen

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen slowakischen Staatsangehörigen. Er wurde von den einschreitenden Polizisten zur sofortigen Einvernahme in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für das österreichische Bundesgebiet besteht – ein weiterer schwerwiegender Punkt in der Causa.

Einlieferung in Justizanstalt angeordnet

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin die Einlieferung des 21-Jährigen in eine Justizanstalt an. Der junge Mann wird sich nicht nur wegen versuchten Diebstahls, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot verantworten müssen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Das gestohlene Diebesgut wurde sichergestellt und dem Geschäft rückübergeben.