Gudenus verliert Klage: SS-Lied-Bericht bleibt weiterhin online

Das Oberlandesgericht Wien (OLG) hat erneut entschieden: Johann Gudenus verliert seinen Rechtsstreit gegen den STANDARD. Die Berichterstattung über ein SS-verbundenes Lied bei einem Begräbnis sei zulässig.

Vor etwa einem Jahr deckte DER STANDARD auf, dass bei einem Begräbnis in Wien‑Hernals Trauergäste das sogenannte „Treuelied“ anstimmten – ein historisch belastetes Lied, das auch im SS-Liederbuch geführt wurde. Nicht nur FPÖ-Politiker klagten daraufhin; auch Ex-FPÖ‑Mandatar Johann Gudenus zog vor Gericht. Das OLG Wien wies Gudenus’ Antrag nun ab und hob ein Urteil der ersten Instanz auf – damit bleibt die Berichterstattung zulässig.

Kein Vorwurf des Mitsingens, sondern des nicht Verlassens

Das OLG betonte, dass dem STANDARD nicht unterstellt worden sei, Gudenus habe das Lied selbst gesungen. Vielmehr sei kritisiert worden, dass er beim Absingen des Liedes nicht gegangen sei. Gerade bei einem Begräbnis sei jedoch das Verlassen heiklig: Es könne als pietätlos gelten oder als stilles Einverständnis ausgelegt werden. Das Gericht befand daher, dass die Balance zwischen berechtigter Berichterstattung und Persönlichkeitsrechten gewahrt sei.

Paralleles Urteil bestätigt – früherer Schlag gegen Klagen

Bereits im Juli hatte das OLG Wien eine andere Klage in diesem Zusammenhang abgelehnt und die originale Berichterstattung für zulässig erklärt. Nun verbindet sich dieses Urteil mit dem aktuellen Verfahren: Die inkriminierten Darstellungen seien nicht ehrenrührig, sondern Teil einer politisch relevanten Berichterstattung. Leser würden erkennen, dass keine definitive Schuldzuweisung erfolgt, sondern ein öffentlicher Sachverhalt diskutiert wird.

STANDARD sieht Urteil als Signal gegen Extremismus

Für Gerold Riedmann, Chefredakteur des STANDARD, bestätigt das Urteil, dass Medien in Österreich „Vorgänge beim Namen nennen“ dürfen – auch wenn historische Belastung ins Spiel kommt. Kritisch kommentierte Riedmann: „Dieses Urteil ist ein weiteres Signal, dass Rechtsextremismus auch in unserem Land nicht zur Narrenfreiheit verkommen darf.“ Die Berichterstattung über SS-Vorwürfe gegenüber politischen Akteuren bleibe im öffentlichen Interesse.

Schwierigkeitsgrad durch historische Versionen intensiv diskutiert

Ein Knackpunkt war die genaue Version des gesungenen Liedes: Gudenus und Mitkläger argumentierten, es sei eine ältere, nicht-SS-Variante angestimmt worden. Das OLG sah das als unwesentlich – insbesondere in einem Trauerkontext. Da Audios und Quellen nicht eindeutig seien, komme dem Anlasscharakter und dem öffentlichen Interesse Vorrang zu. Die Entscheidung stärkt damit die journalistische Freiheit in politisch heiklen Fällen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2025 um 14:26 Uhr aktualisiert