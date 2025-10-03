Clubnacht & Gratis-Fahrten: FM4 Unlimited rockt heute den Prater

Heute (3. Oktober) verwandelt FM4 den Wiener Prater in ein Festival mit Open‑Air, DJ‑Stages und Clubnacht in der Pratersauna – inklusive freier Fahrgeschäfte und Live‑Sendung von FM4.

Ab 18 Uhr starten im Prater vier DJs‑Stages rund um den Calafatiplatz – der Eintritt ist frei. Besucher können parallel gratis Fahrgeschäfte nutzen: Blumenrad, Break Dance, Tagada, Autodrom, Jumper, Freifallturm und der Praterzug stehen zur Verfügung. Im Pop-up „FM4xpeng! Sabotage“ wird zudem die gleichnamige Modekollektion angeboten. FM4 sendet währenddessen live von 19:00 bis 22:00 Uhr direkt aus dem Prater.

Pratersauna wird Clubbühne – zwei Floors, internationales Line-up

Um 22 Uhr beginnt die Clubnacht in der Pratersauna – über zwei Floors bringen Acts wie Functionist, Makossa, Oberst & Buchner, Annika Stein, Modumodi, Jon Gravy, Seba Kayan und Aras & Jalen Mess die Nacht zum Leuchten. Ein Praterzug‑Shuttle verbindet den Open‑Air‑Bereich mit der Saunaklubszene. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich, Preisstaffel reicht von Early Bird bis Abendkassa.

Vielfalt statt Limit – FM4 verspricht Clubmusik für jeden Geschmack

Das Festival-Format bei „FM4 Unlimited im Wiener Prater 2025“ deckt ein breites Spektrum elektronischer Musik ab. Kein Genre bleibt ausgespart – mit größter Sorgfalt kuratiert von den Veranstaltern, heißt es offiziell. Die Bühne im Prater soll einmal im Jahr zum Herzstück der heimischen Clubkultur werden – mit DJ‑Acts, Livemusik und urbanem Flair.

Plan & Tipps für Gäste: Anreise, Timing & Programmhinweise

Wer pünktlich starten will, sollte früh vor Ort sein: Schon ab 18 Uhr geht’s los, und der Andrang steigt rasch. Nutzen Sie den Praterzug‑Shuttle, um bequem vom Calafatiplatz in die Pratersauna zu gelangen. Die Abendkassa für die Clubnacht ist teurer als der Vorverkauf, also früh sichern. Und ja: Auch wer nicht vor Ort sein kann, kann via FM4‑Livestream mitfeiern.

