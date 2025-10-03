Design District 2025: Erfolgreicher Start mit 3.000 Gästen in Hofburg

Mit 3.000 geladenen Gästen, 300 Marken und 7.500 m² Ausstellungsfläche startete der Design District 2025 fulminant. Die Wiener Hofburg wird noch bis 5. Oktober zur Bühne für modernes Design.

Der Design District 2025 ist am Donnerstagabend spektakulär in der Wiener Hofburg eröffnet worden. 3.000 geladene Gäste, 300 Marken und 7.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche sorgten für einen Auftakt mit Symbolwirkung. Die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch betonten im prunkvollen Foyer: „Unsere Location zeigt, wie Qualität und Handwerk Jahrhunderte überdauern.“ Die Messe gilt als eines der wichtigsten Events für die Design- und Interior-Branche in Österreich.

Trends, Technik und starke Statements

Ob edle Möbel, innovative Wohnideen oder nachhaltige Designkonzepte: Der Design District 2025 bietet eine breite Plattform für Neues und Stilvolles. Highlights der Eröffnung: die Weltpremiere der Teppich-Kollektion „Beyond Senses“ von Geba, der vollelektrische Alpine A390 mit 470 PS sowie eine umfassende Ausstellung zu nachhaltigem Design. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, mit Branchenvertretern, Architekten und Kreativen ins Gespräch zu kommen.

Investition in eine kreative Zukunft

Nie zuvor wurde so viel in die Messe investiert – weder in die Eröffnung noch in die Mobilisierungskampagne im Vorfeld. „Wir glauben an unsere Design Community und ihre Kraft“, betonten die Veranstalter. Besonders im Fokus: Qualität, Innovation und Austausch. Ein weiterer Höhepunkt ist die Verleihung des Möbel- & Design Guide Awards, der in neun Kategorien verliehen wird – darunter Küche, Licht, Outdoor und Multimedia.

Design District bis 5. Oktober geöffnet

Noch bis Sonntag, 5. Oktober, verwandelt sich die Hofburg in ein Zentrum für Ästhetik, Lifestyle und Interior-Inspiration. Wer sich für hochwertiges Design interessiert, kann täglich neue Produkte, kreative Konzepte und internationale Aussteller erleben. „Unser Appell an alle Neugierigen: Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich selbst inspirieren“, so Sabine Jäger und Peter Syrch. Tickets und weitere Infos gibt es unter design-district.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2025 um 17:07 Uhr aktualisiert