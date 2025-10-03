Am 3. und 4. Oktober wird der Wiener Volksgarten zur Impfzone: Bei Live-Acts und DJ-Sound gibt’s kostenlose HPV-Impfungen für alle unter 30 – ohne Anmeldung, unkompliziert und mit Festival-Vibe.

Bei der Aktion „Beats & Schutz“ kann man sich zwei Tage lang kostenlos die HPV-Impfung im Volksgarten holen.

Der Wiener Volksgarten Club wird am 3. und 4. Oktober 2025 zur coolsten Vorsorge-Location des Landes. Bei der Aktion „Beats & Schutz“ trifft Clubkultur auf Gesundheitsvorsorge: Zwei Tage lang gibt es kostenlose HPV-Impfungen für alle zwischen 9 und 30 Jahren – begleitet von DJs, Workshops, Talks und Mitmach-Aktionen. Ganz ohne Anmeldung oder Kosten – einfach vorbeikommen und dabei sein.

Das Wichtigste auf einen Blick Wo? Volksgarten Club (VOGA), Wien

Wann? 3. und 4. Oktober 2025, jeweils 14 bis 20 Uhr

Für wen? Alle von 9 bis 30 Jahren Wie? Einfach vorbeikommen – keine Anmeldung, keine Kosten

Warum HPV-Impfung jetzt wichtig ist

Die HPV-Impfung schützt vor bestimmten Typen des Humanen Papillomvirus, die für Gebärmutterhalskrebs und andere Erkrankungen verantwortlich sind. Noch bis 31. Dezember 2025 ist die Impfung für alle unter 30 Jahren in Österreich kostenlos. Ziel des Events: möglichst viele junge Menschen erreichen, informieren und gleich vor Ort impfen – in entspannter Atmosphäre mit Festival-Feeling.

Initiative von Jugendlichen für Jugendliche

Die Aktion wurde vom HPV-Jugendbeirat initiiert. Sophie Drescher, 19 Jahre jung und treibende Kraft hinter dem Projekt, sagt: „Prävention muss dort stattfinden, wo junge Leute sind – Clubs, Musik, Popkultur.“ Schon im Juni war die erste Impfparty ein voller Erfolg: Über 400 Menschen ließen sich impfen. Nun folgt mit dem Event im Volksgarten die nächste Auflage – größer, lauter, bunter.

Party trifft Prävention: Das Programm

Neben Impfstationen warten Live-DJs, Gesundheitsworkshops, interaktive Talks und ein Vintage-Pop-up-Store. Alles steht unter dem Motto: feiern, informieren, schützen. Die Verbindung aus Entertainment und medizinischer Vorsorge schafft neue Wege, um junge Zielgruppen anzusprechen – und bietet neben guter Musik auch nachhaltigen Schutz fürs Leben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2025 um 19:14 Uhr aktualisiert